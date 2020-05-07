В первые же недели самоизоляции упали сборы платежей за поставленные тепло и энергию. Потребители - прежде всего, представители бизнеса, - уже в марте начали недоплачивать поставщикам ресурсов, некоторые просят о рассрочке. Как не допустить в Новосибирской области кризиса неплатежей в ЖКХ и не поставить под угрозу инвестиционные и ремонтные программы - этот вопрос представители ресурсоснабжающих компаний, депутатского корпуса и власти впервые обсудили на региональном уровне.

По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), в первом квартале этого года собираемость платежей юридических лиц снизилась, в сравнении с аналогичным периодом 2019-го, с 85 до 77 процентов от общей суммы начислений.

Примерно такая же ситуция с потребителями, которые перечисляют средства через посредников, таких как управляющие компании, ТСЖ. Сбор составил 76 процентов от начисления. По итогам первого квартала спад поступлений новосибирских потребителей - почти на 377 миллиона рублей по сравнению с январем-мартом прошлого года.

- Собираемость от населения, оплачивающего услуги по прямым договорам с СГК, - 99 процентов. Здесь самая высокая платежная дисциплина, за что мы очень благодарны нашим потребителям, - отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков в ходе круглого стола.

В СГК уже обратились 65 представителей малого и среднего бизнеса с просьбой рассмотреть возможность рассрочки платежей. В их числе - владельцы гостиницы, торгового центра, руководители девелоперских компаний.

- Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально с заявителем. Но мы не сможем предоставить льготные условия абсолютно всем. В приоритете - компании, которые в течение длительного времени добросовестно исполняли свои обязанности по оплате потребляемых ресурсов и действительно попали в сложную финансовую ситуацию из-за приостановки деятельности в период вирусных рисков, - пояснил Андрей Колмаков.

Ухудшение ситуации по сборам платежей отмечают и в АО "Новосибирскэнергосбыт". По данным заместителя генерального директора по реализации энергии компании Татьяны Семенцовой, снижение платежной дисциплины началось с конца марта, за 26 дней апреля собрано только 64 процента от суммы начислений за предыдущий месяц.

По мнению экспертов и представителей отрасли, проблема неплатежей будет нарастать. Один из главных вопросов - будут ли скорректированы ремонтные и инвестиционные планы компаний из-за снижения платежей?

СГК уже приступила к подготовке к новому отопительному сезону, и пока нет никаких изменений в запланированной ремонтной программе стоимостью в 881 миллион рублей.

Другие поставщики ресурсов также пока сохраняют ремонтные программы в прежнем объеме, отметил заместитель председателя комитета по энергетике департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Михаил Квашнев. Он подчеркнул, что мэрия, как главный распределитель муниципального бюджета, также возьмет на контроль соблюдение платежной дисциплины бюджетными учреждениями.

- Ситуация в отрасли складывается нестандартная. Сегодня важно, чтобы решения, которые принимают органы власти, поставщики ресурсов - будь то СГК или "Горводоканал", - были выверенными, - продолжил обсуждение председатель комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов города Новосибирска Игорь Кудин. - Важно выделить категорию горожан, которым при дальнейшем негативном развитии ситуации потребуется адресная целевая социальная поддержка. Возможно, потребуется областная или муниципальная субсидия. Также, если экономическая ситуация не улучшится, нужно будет рассмотреть вопрос выделения беспроцентных целевых кредитов для предприятий ТЭК, чтобы они могли выполнить все запланированные работы по подготовке к зиме. В нашей климатической зоне цена ошибки крайне велика.

Еще один участник круглого стола - независимый эксперт рынка энергетики Сергей Бухаров - высказал предположение, что выполнение ремонтных и инвестиционных программ зависит от масштаба и запаса прочности компаний. Крупные поставщики ресурсов, у которых горизонт планирования - два-три года и более, смогут подготовиться к предстоящей зиме. Но и у них ресурсы небезграничны, предупредил эксперт. Поэтому крупные компании могут отложить на дальнюю перспективу планы, которые ставились как задел на будущее. Для таких участников рынка главный риск сегодня - сбой логистических цепочек, в том числе у производителей оборудования.

Еще сложнее ситуация в районах Новосибирской области, где работают небольшие поставщики ресурсов. По ним в первую очередь ударил кризис. Сергей Бухаров предложил ввести систему упреждающего мониторинга состояния таких организаций.