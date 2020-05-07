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Самозанятые жалуются на владельцев торговых центров, которым платят аренду, не имея возможности работать
Текст: Наталья Граф (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 97(8151)
Самозанятые граждане оказались в особенно сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Специфика работы не позволила многим из них перейти в режим онлайн.
Если режим самоизоляции затянется, торговым центрам придется искать новых арендаторов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Если режим самоизоляции затянется, торговым центрам придется искать новых арендаторов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Если режим самоизоляции затянется, торговым центрам придется искать новых арендаторов. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

В первую очередь это касается тех, кто снимает помещения в торговых и офисных центрах. Правительство РФ рекомендовало на период режима само-изоляции снизить арендные платежи либо предоставить отсрочку. Однако большинство владельцев ТЦ не пошло на уступки. В результате косметологи, маникюрши, портнихи, сапожники и часовщики не могут попасть на свое рабочее место, но при этом вынуждены платить аренду. В свою очередь собственники торговых центров заявляют, что никто не снимал с них обязательств по выплате зарплаты, оплате коммунальных услуг, охране и обслуживанию объектов.

Чего не хватает сибирякам в программах господдержки

- Жалобы от самозанятых и индивидуальных предпринимателей поступают к нам практически ежедневно, - сообщил корреспонденту "РГ" председатель омского отделения общественной организации "Опора России" Олег Ананьев. - Мы уверены, что затраты на аренду необходимо субсидировать. Это поможет разрядить конфликт между собственниками и арендаторами.

Самозанятым, арендующим помещения в жилых домах, повезло больше. Доступ к рабочим местам у них сохранился.

- Я решила использовать режим самоизоляции, чтобы наконец-то навести порядок в своем ателье, - рассказала корреспонденту "РГ" омичка Надежда Решетникова. - Сделала небольшой косметический ремонт, покрасила стены, разгребла завалы в пошивочной. Теперь планирую заняться осуществлением своей давней мечты - создать собственную коллекцию базовых футболок и модных спортивных костюмов. Заказала ткани, разработала выкройки, активно продвигаю свой аккаунт в Инстаграм. В общем, мне будет, что предложить своим клиентам, когда пандемия закончится. А если это произойдет нескоро, попробую организовать доставку.

Впрочем, некоторые самозанятые продолжают принимать клиентов на свой страх и риск.

- Иначе не выжить, - утверждает мастер маникюра Алена Васильева. - Я повесила на двери вывеску о том, что салон закрыт, но постоянных клиентов принимаю по звонку. При этом соблюдаю не только все профилактические меры, но и конспирацию: опустила шторы на окнах, не отвечаю на незнакомые номера. Хозяйка помещения вошла в мое положение и снизила аренду на треть. Тем не менее за месяц я должна перечислить ей двадцать тысяч руб-лей. А еще на мне висит кредит на приобретение оборудования для педикюра. Переносить рабочее место на дом мне бы не хотелось - там двое детей. Но если режим самоизоляции затянется, придется отказываться от салона. Утешаю себя тем, что на рынке недвижимости уже начали появляться выгодные предложения. А значит, я легко смогу найти себе помещение за те же деньги, но в центре города, в более проходном месте.

Среди тех, кто смог перейти на удаленную работу, - репетиторы, дизайнеры, юристы, специалисты по консалтингу и маркетологи. Впрочем, спрос на их услуги существенно сократился.

- Мои доходы упали на шестьдесят процентов, - сетует преподаватель химии Галина Селеванова. - Сначала ушли ученики, не согласившиеся заниматься дистанционно. Потом приняли решение о том, что в этом году девятиклассники не будут на ОГЭ сдавать предметы по выбору. Им оставили только обязательные экзамены по русскому языку и математике, а химия оказалась не нужна. Могу рассчитывать только на одиннадцатиклассников, решивших поступать в медицинскую академию. А доходы от репетиторства - это мой единственный профессиональный заработок. Раньше апрель, май и июнь были самой горячей порой. Вырученных за подготовку к экзаменам денег мне хватало, чтобы пережить "провальные" июль и август. Теперь все чаще посещают мысли о возвращении в школу.

Как на Алтае готовятся к росту безработицы

А вот организаторы свадеб, фотографы, операторы и тамады пока сидят вообще без заказов. В омском загсе браки теперь регистрируют только в особых случаях. Массовые мероприятия под строжайшим запретом.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в минсоцтруда региона, оставшиеся без работы омичи могут претендовать на максимальное пособие в размере 13 949 рублей. Но только в том случае, если статус самозанятых у них был оформлен официально и действовал минимум 26 недель до безработицы.

Однако Омская область вошла в число субъектов РФ, где введение налога на профессиональный доход произойдет только в следующем году. По-этому потерявшим самозанятость предстоит платить "минималку" - 1 725 рублей.

- Я планировала легализовать свои доходы в нынешнем году, но теперь делать этого не буду, - говорит кондитер Юлия, выпекающая торты на заказ. - Статус самозанятого не дает мне абсолютно никаких преференций. А штраф за незаконную предпринимательскую деятельность составляет всего от пятисот до двух тысяч тысяч рублей. И налоговикам необходимо будет приложить определенное количество усилий, чтобы ее доказать. Но откуда они узнают, пеку я двадцать тортов в неделю или один?

Самозанятые уральцы получили возможность легализоваться

В Омской области в этом году планировали вывести из тени более пятнадцати тысяч самозанятых. По данным статистики, в регионе по найму на основе устной договоренности работают около 54 тысяч человек - без всякого оформления документов. Помимо этого, еще около 24 тысяч заняты в собственном домашнем хозяйстве. Но на самом деле количество работающих на себя намного больше. Среди них - частные извозчики, няни, массажисты, айтишники, копирайтеры и другие фрилансеры. Еще несколько тысяч человек сдают в аренду квартиры и другую недвижимость и получают нелегальный доход от имущества, расположенного на территории региона. Однако пока официальный статус самозанятых получили только около четырех тысяч омичей.

P. S. Фамилии некоторых самозанятых изменены.

Компетентно

Денис Кушнер, заместитель министра экономики Омской области:

- По моим оценкам, в ближайшее время ряды самозанятых пополнят субъекты малого и среднего бизнеса, которые также переживают весьма непростой период. Предпринимателей привлекает минимальный размер налоговых ставок. Самозанятые освобождаются от использования контрольно-кассовой техники, не сдают какую-либо отчетность госорганам. Помимо этого, им доступно льготное кредитование и другие инструменты государственной поддержки. Но принимать скоропалительные решения я бы не советовал. Ведь пандемия все равно когда-нибудь пройдет.

Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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