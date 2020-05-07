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Отдых по-сибирски

Турбизнес рассчитывает на инфраструктурные проекты в отрасли
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 97(8151)
Туризм оказался одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. На это повлияли и ограничительные меры, принимаемые в мире для борьбы с COVID-19, и психологический пресс, и тревожные сведения, поступающие из СМИ.
Переориентировать российского туриста на отечественные курорты можно, если заняться их развитием. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Переориентировать российского туриста на отечественные курорты можно, если заняться их развитием. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Переориентировать российского туриста на отечественные курорты можно, если заняться их развитием. Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

По оценке Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО), международный туризм раньше осени не оживет. Однако, как отмечает председатель НАТО Дмитрий Микитченко, кризис - это еще и новые возможности. К тому же сибирские регионы пока наименее пострадали от распространения коронавируса.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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- Хотя рано давать оценки, но ситуация развивается так, что российские, в том числе сибирские, курорты могут заявить о себе. Туроператоры и агентства готовы переориентироваться на внутренний рынок, - полагает Дмитрий Микитченко.

Пока действуют ограничительные меры, турбизнес в активной фазе не работает. Бронирование зарубежных отелей близко к нулю. Например, отели Объединенных Арабских Эмиратов закрыты до сентября, там даже не с кем вести переговоры. В дальнейшем, предполагают эксперты, туристы, ранее оплатившие туры за рубеж, начнут перебронировать их на российские курорты - Краснодарского края, Крыма и так далее. Но это ожидается не раньше мая.

НАТО поддержала обращение Ассоциации туристических организаций Республики Алтай к руководству региона с просьбой разрешить малым и средним предприятиям отрасли возобновить работу с 1 мая этого года. Отмечалось, что приостановка деятельности до 1 июня приведет к тяжелым финансовым последствиям для небольших гостиниц и отелей, которые зачастую являются семейным бизнесом. Но даже если бы власти пошли навстречу, то ожидать резкого всплеска турпотока в мае все равно не приходится.

А вот с июня, предполагают в НАТО, средства размещения Республики Алтай и других российских регионов будут пользоваться большим спросом, чем в предыдущие годы. Что касается цен на проживание, то понятно, что коммерческие предложения будут отталкиваться от спроса. Как ожидается, подорожают услуги, предоставляемые санаториями, и стоимость питания. В среднем в прошлом году койко-место в гостиницах и турбазах (без лечения и питания) обходилось в 800 рублей за сутки, в санаториях - в 2500-4500 рублей.

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Современная, комфортная инфраструктура зарубежных курортов во многом определяет выбор места отдыха. Переориентировать российского туриста на отечественные курорты можно, если заняться их развитием. По словам исполнительного директора НАТО Светланы Фоменко, прежде всего речь идет о развлекательных комплексах, новых гостиницах и отелях, которые могли бы привлечь путешественников, привыкших к зарубежному сервису.

- Нынешняя ситуация подталкивает крупных инвесторов к пересмотру планов. В Сибири много туристических изюминок, в том числе природных, которые ждут инвесторов, вложений в развитие инфраструктуры. Главы регионов должны сконцентрироваться и доказать инвестиционную привлекательность территорий. Это касается Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев, - уверен Дмитрий Микитченко. - Я предполагаю, что после окончания кризиса, с осени этого года или с начала следующего, мы услышим о гораздо большем числе туристических инвестиционных проектов, реализуемых на территории России, в частности, в Сибири. В ближайшие два-три года в сибирских регионах может появиться туристическая инфраструктура, сравнимая с зарубежными курортами.

Прямая речь

Зарина Догузова, руководитель Ростуризма, председатель наблюдательного совета ассоциации "Турпомощь":

- Сегодня разрабатывается программа восстановления российской туристической индустрии после нормализации эпидемиологической ситуации. Обсуждаются меры по стимулированию внутреннего и въездного туризма. При этом важнейшими задачами остаются защита конечного потребителя и соблюдение интересов турбизнеса в соответствии с нормами законодательства.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай СФО Новосибирская область Развитие туризма в России

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