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07.05.2020 11:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Томский губернатор поздравил с Днем Победы каждого участника войны

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин лично подписал поздравления с Днем Победы всем участникам Великой Отечественной войны - жителям Томской области.
Фото: Пресс-служба администрации Томской области Фото: Пресс-служба администрации Томской области
Фото: Пресс-служба администрации Томской области

По данным пресс-службы областной администрации, сейчас в регионе проживает 198 участников войны.

Накануне празднования 75-летней годовщины Великой Победы волонтеры доставляют персональные поздравления ветеранам, а также дарят цветы и юбилейные книги.

Учитывая сегодняшнюю непростую ситуацию, связанную с угрозой распространения коронавируса, волонтерам приходится соблюдать все меры санитарно-эпидемиологической безопасности, в частности подарки передаются без физического контакта с адресатами.

Фото: Пресс-центр администрации Томской области
Губернатор Томской области обратился к жителям региона

Как рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова, в преддверии 9 Мая любой житель Томской области может присоединиться к всероссийской акции "Письмо Победы" и написать слова благодарности ветеранам, проявить заботу и внимание. Это можно сделать через сайт волонтерыпобеды.рф. Активисты движения доставят письма до почтового ящика ветерана 8-9 мая.

Праздничные мероприятия, запланированные на 9 мая, в Томской области, как и во всей стране, пройдут в режиме онлайн. Томичам предлагают празднично украсить окна своих квартир и домов, записать поздравительное видео и разместить в соцсетях. Также жители региона могут присоединиться к акции "Бессмертный полк", которая в этом году пройдет онлайн.

9 Мая в 19 часов по местному времени будет объявлена Минута молчания в память о погибших в войне, после чего всем жителям области предлагается выйти на балконы или встать у окон, в том числе, с фотографиями своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны. И всем вместе исполнить песню Давида Тухманова на стихи Владимира Харитонова "День Победы". Каждый может спеть ее на родном языке.

- Из-за эпидемиологической ситуации мы проведем день 9 мая дома, но обязательно поздравим ветеранов, своих близких и споем главную песню страны в ее главный праздник. У представителей многих народов нашей области есть возможность исполнить "День Победы" на родном языке, - отметил председатель Ассамблеи народов Томской области Николай Кириллов.

Справка "РГ"

Начальник регионального департамента социальной защиты населения Марина Киняйкина сообщила, что к празднику фронтовики и труженики тыла, проживающие в Томской области, получат дополнительные выплаты: по одной тысяче рублей из бюджета области будет выделено участникам Великой Отечественной войны, по 500 рублей - труженикам тыла. Кроме того, в этом году регион планирует предоставить новые квартиры 28 ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, что потребует 35,9 миллиона рублей федеральных средств. Около 30 миллионов рублей область и муниципалитеты выделят на ремонт жилья 750 ветеранов и вдов участников войны.

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