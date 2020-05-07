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07.05.2020 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Красноярске задержали экс-депутата за организацию заказных убийств

Текст: Ирина Штерман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экс-депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в организации заказных убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, бывший политик и бизнесмен был задержан утром в своем загородном доме, расположенном под Красноярском. Операция проводилась силами МВД и ФСБ по краю. Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено региональным СК РФ.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник, речь идет об убийствах, совершенных в 1994 году. По информации "Интерфакса", сейчас проводятся обыски и иные следственные действия по местам проживания задержанного.

На данный момент официального подтверждения данной информации нет. В следственном управлении по Красноярскому краю корреспонденту "РГ" сообщили, что комментарии будут позже.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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