В Кузбассе наладили выпуск дезинфицирующего оборудования

Многофункциональное оборудование для дезинфекции и влажной уборки улиц разработали и начали выпускать на кемеровском опытном ремонтно-механическом заводе.

В комплект входит линия из двух пожарных рукавов с разбрызгивателем, куда при помощи насоса со скоростью 800 литров в минуту подается дезинфицирующая жидкость из девятикубовой цистерны. Последняя устанавливается на самосвал КамАЗ. Дороги и тротуары будут обрабатывать, регулируя не только расход, но и струю воды, которая может быть компактной или распыляться на ширину до шестнадцати метров.

Остановки общественного транспорта, фасады зданий и другие объекты инфраструктуры удобно поливать из ручного моечного пистолета. При среднем расходе 150 литров жидкости в минуту можно отмыть почти двадцать километров дорожного полотна. Химически устойчивые материалы, из которых изготовлено новое оборудование, дают возможность использовать не только гипохлорит натрия, но и другие дезинфицирующие средства.

Первые "рукавные" комплекты уже переданы в муниципалитеты области. По две машины - в Кемерово и Новокузнецк, по одной - в поселок Краснобродский, Белово и Беловский район, Анжеро-Судженск, Мыски и Яю. На очереди - Междуреченск, Прокопьевск, Киселевск, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Тайга и Юрга. Еще 46 машин отправят в города и районы Кузбасса в мае. Вся техника будет оборудована GPS-модулями.

- На разработку и производство первых десяти установок ушло всего три недели, - отметил губернатор области Сергей Цивилев. - Сейчас заводчане ежедневно выпускают по два комплекта. По сути, они представляют собой "четыре в одном": каждая такая машина, не имеющая аналогов, способна не только мыть и дезинфицировать улицы, но и вывозить снег и тушить пожары. А значит, они будут полезны не только сейчас, в период противодействия коронавирусу, но и в будущем.

Кстати

В регионе в короткие сроки разработали и эффективную установку для дезинфекции помещений. Инновационная система будет бороться с коронавирусом при помощи искусственного тумана. Такой способ обеззараживания даст возможность экономить антисептики, точно рассчитывая их концентрацию и периодичность воздействия. Областному министерству промышленности поручено ускорить запуск серийного производства систем обеззараживания.