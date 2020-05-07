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07.05.2020 11:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Новосибирске День Победы пройдет в режиме онлайн

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирске пройдут все основные мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Но в режиме онлайн. Эта вынужденная мера связана с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

- Мы решили не отходить от традиций, поэтому перевели все мероприятия 8 и 9 мая в режим онлайн. К сожалению, мы, скорее всего, последнее поколение, которое может пообщаться с ветеранами, сказать им спасибо хотя бы в таком формате, - отметила заместитель мэра - начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Анна Терешкова.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
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По ее словам, новосибирцы, не выходя из своих квартир и домов, смогут принять участие в акциях "Бессмертный полк", "Свеча памяти", а также увидеть Парады Победы прошлых лет в рамках телевизионного марафона "Во имя всех грядущих поколений".

Заммэра подчеркнула, что в городе на протяжении года велась подготовка многих мероприятий, запланировано много акций. С учетом сегодняшней непростой ситуации пришлось скорректировать праздничную программу.

Так, 8 мая жителей города приглашают к участию в акции "Свеча памяти" в дистанционном формате - в 22.00 часа по местному времени каждый горожанин может выставить к окну зажженную свечу в память о погибшем. Одновременно по всем теле-, радио- и интернет-каналам будет объявлена минута молчания.

9 мая с 9.00 до 22.00 состоится большой телевизионный марафон "Во имя всех грядущих поколений", который будет транслироваться на 49-м канале и ютуб-канале "Мэр_и_я".

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Как рассказала Анна Терешкова, новосибирцам покажут видеоматериалы о событиях 9 мая 1945 года, состоятся презентация электронного Монумента Славы, запуск уникального для Сибирского федерального округа проекта - "Виртуальный шестой пилон Монумента Славы". На сегодня собрана информация о более 200 тысячах новосибирцев, которые ушли на фронт.

Гостями студии станут победители легкоатлетической эстафеты памяти маршала авиации А. И. Покрышкина, олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены. Зрители онлайн-трансляции увидят самые яркие финиши эстафет разных лет.

С 20.00 до 22.00 будет транслироваться концертная программа с участием лучших творческих коллективов Новосибирска.

Официальная часть праздника начнется в 10.00 утра 9 мая с видеообращений и поздравлений официальных лиц города Новосибирска и Новосибирской области. В 11.00 часов, после трансляции парадов прошлых лет, в режиме онлайн стартует общественная акция "Бессмертный полк". Для участия в ней необходимо авторизоваться или пройти регистрацию на сайте polkrf.ru, заполнить анкету и добавить фото родственника.

В 14.00 - поздравление президента Российской Федерации.

В 19.00 - всероссийская акция "Минута молчания".

В 22.00 - всех горожан приглашают выйти на балконы и всем вместе исполнить песню "День Победы". В это же время на всех телеэкранах будет демонстрироваться видеоклип с текстом песни.

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