Правительство Новосибирской области получило полномочие лишать статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - в случае, если наделенная им компания не выполняет предусмотренных договором обязательств.

В июле прошлого года руководители ряда компаний, занимающихся вывозом мусора по договорам с региональным оператором ООО "Экология-Новосибирск", направили обращение к губернатору Новосибирской области, в котором сообщили, что регоператор задолжал подрядчикам 700 миллионов рублей. Перевозчики утверждали, что у них нет средств на уплату налогов, выплату зарплаты своим сотрудникам, при-обретение ГСМ. Поскольку долги продолжали расти, в декабре несколько транспортных компаний объявили о своем уходе с новосибирского рынка. А финансовые споры с регоператором стали решать в суде.

Между тем проблема приобрела общероссийский характер. В феврале этого года полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что шести регионам СФО, в том числе Новосибирской области, грозит мусорный коллапс: перевозчики могут прекратить оказывать услугу по вывозу ТКО из-за высокой задолженности со стороны регоператоров и низкой собираемости платежей с потребителей.

Ситуация резко ухудшилась с началом пандемии коронавирусной инфекции. Гендиректор Российского экологического оператора Илья Гудков сообщил, что собираемость платы за вывоз мусора в апреле снизилась до 60 процентов.

Однако претензии к работе региональных операторов у властей возникли еще задолго до пандемии. И уже в первый год "мусорной" реформы начались судебные тяжбы, которые нередко оборачивались чрезвычайными ситуациями - вывозить и утилизировать мусор было просто некому. В середине апреля губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о законопроекте, который позволит властям в случае необходимости в одностороннем порядке расторгнуть договор с региональным оператором. "Сегодня мы видим, что общеэкономическая ситуация в стране непростая, и платежи за услуги ЖКХ, в том числе за услуги утилизации отходов, снижаются, поэтому мы создаем себе возможности для маневра в случае ухудшения", - отметил губернатор.

Предложенные правительством изменения в областной закон о разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере обращения с отходами производства и потребления региональный парламент принял 30 апреля сразу в двух чтениях.

Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко, проблема заключается в том, что федеральным законодательством определен порядок присвоения статуса регионального оператора по общению с ТКО, а вот механизм лишения этого статуса в нем не прописан. В Новосибирской области регоператора выбирает конкурсная комиссия, она же рекомендует областному министерству ЖКХ и энергетики заключить с ним договор на десять лет. И первой причиной расторжения договора может стать лишение статуса регионального оператора. Но кто полномочен принять такое решение, законом прежде не оговаривалось. Поэтому внесенные поправки подразумевают, что такое полномочие получает правительство Новосибирской области на основании приказа регионального министерства ЖКХ и энергетики.

- Мы еще осенью прошлого года пытались лишить ООО "Экология-Новосибирск" статуса регоператора на том основании, что его долги перед операторами (в законе, правда, написано "оператором") - больше одной двенадцатой годовой валовой выручки, - напомнил Вадим Агеенко. - Согласно конкурсной документации, валовая выручка ООО "Экология-Новосибирск" за первый год работы составит около трех миллиардов рублей, следовательно, одна двенадцатая - это 250 миллионов. В октябре задолженность была 800 миллионов рублей, а в середине ноября - около 900 миллионов. Это очень большие деньги, а залоговая сумма в банке, предусмотренная в качестве обеспечительной меры, - всего 150 с небольшим миллионов рублей. Но когда встал вопрос о расторжении договора, регоператор стал указывать на то, что в положении речь идет о заложенности перед оператором в единственном числе. Между тем у "Экологии-Новосибирск" заключены договоры с двенадцатью перевозчиками и двадцатью полигонами. Поскольку ни перед одним из них долг не достиг 250 миллионов рублей, то и оснований для расторжения договорных отношений, по мнению регоператора, нет.

Между тем, по словам депутата, "мусорная" реформа в Новосибирской области, "мягко говоря, буксует". На реализацию государственной программы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" из средств областного бюджета потрачено всего 210 миллионов рублей, а федеральные средства вообще не привлекались. Из серьезных инфраструктурных объектов за это время в регионе был построен только Карасукский полигон. "По большому счету, единственный результат реформы - создание регионального оператора, который стянул на себя основные денежные потоки", - резюмировал Вадим Агеенко.

Прямая речь

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- Принятым законом мы даем полномочия правительству расторгать договор с региональным оператором. В принципе, это нужно было сделать давно. Конечно, область у нас огромная. В каких-то районах регоператор работает нормально, в других - не очень. В частности, в Новосибирске есть предмет для разговора и дальнейшей настройки системы обращения с отходами. И закон, думаю, немного "вразумит" регоператора.