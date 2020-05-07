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07.05.2020 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Каспий без виноматериалов

Дагестанские виноделы построят на своем комбинате очистные сооружения
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 97(8151)
Дербентские предприятия включаются в программу улучшения экологической ситуации в городе. Местный винно-коньячный комбинат приступил к разработке проектно-сметной документации на строительство собственных очистных сооружений.

В мэрии муниципалитета корреспонденту "РГ" рассказали, что соответствующее соглашение заключено между комбинатом и водоснабжающей организацией "Дербент 2.0".

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"Речь идет о строительстве канализационных устройств, предназначенных для полной очистки хозяйственно-бытовых отходов, ливневых и промышленно-технических стоков, чтобы они полностью соответствовали стандартам безопасности для окружающей среды", - пояснили в администрации.

Заместитель директора комбината Раджаб Раджабов сообщил "РГ", что строительство очистных сооружений является собственной инициативой компании. Такие локальные объекты не предусмотрены ни на одном из городских предприятий. Но, учитывая, что Дербент с каждым годом посещает все больше туристов, было принято решение внести свою лепту в дело предотвращения загрязнения Каспийского моря.

- Опасных стоков у нас нет, только отходы переработки винограда и виноматериалов. Но в соцсетях иногда появлялись публикации, в которых говорилось, что стоки недалеко от комбината окрашены в красный цвет и ощущается запах. Чтобы больше никаких домыслов не возникало, решили за свой счет построить очистные сооружения, - сказал замдиректора комбината.

Предприятие ведет переговоры с двумя проектными институтами, которые возьмут пробы стоков и дадут рекомендации, какого уровня нужны очистные сооружения. После этого будет определена их стоимость. Строительство предполагается начать уже летом и завершить в короткие сроки.

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Сейчас комбинат работает в ограниченном режиме. По словам Раджаба Раджабова, функционирует только одна линия перегонки виноматериалов, которую тормозить, согласно технологии, нельзя. Основное же производство пока остановлено.

В Дербенте появятся и другие новые очистные сооружения, но уже не локальные, а городские. Муниципалитет вместе с Махачкалой, Избербашем и Каспийском прошел во второй этап проекта Международного банка реконструкции и развития "Реформа ЖКХ в России". Из-за проблем с водоотведением и ливневой канализацией стоки и отходы этих городов оказывают наибольшее негативное воздействие на Каспийское море.

Цель проекта - повышение эффективности и финансовая устойчивость предприятий ЖКХ, рост качества предоставляемых коммунальных услуг. Финансирование МБРР позволит реализовать крупные инвестиционные проекты модернизации местных объектов ЖКХ.

По словам вице-премьера Дагестана Владимира Лемешко, в республике средства МБРР направят на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, очистных сооружений и ливневой канализации.

Мониторинг, проведенный в Дербенте, показал, что износ водопроводных и канализационных труб в городе составляет около 80 процентов. Самым крупным проектом станет строительство новой системы очистных сооружений на юге Дербента. После того как мэрия города проведет аукцион на разработку проектно-сметной документации, начнутся строительные работы. Предположительно это произойдет осенью нынешнего года.

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