В России создается сеть из 15 разнопрофильных научно-образовательных центров (НОЦ), которые должны объединить университеты, научные организации и предприятия, чтобы к 2024 году страна вошла в пятерку ведущих стран мира по количеству научных исследований и инновационных разработок. Делается это в рамках нацпроекта "Наука". Один из НОЦ, получивший название "Эльбрус 5642", формируется в трех республиках Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

Что он даст округу и стране, корреспондент "РГ" узнал у доктора химических наук директора центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета Светланы Хошировой.

РГ: Светлана Юрьевна, кто войдет в консорциум и на чем он будет специализироваться?

Светлана Хоширова: Инициатива создания таких центров должна исходить от руководства регионов. В наш сейчас готовы войти три республики Северного Кавказа. Координирует эту работу Кабардино-Балкарский госуниверситет. Полное название нашего НОЦ "Нейтрино, интеллектуальные системы, материалы нового поколения и зеленая экономика" "Эльбрус 5642". Оно отражает имеющиеся в наших субъектах уникальные образовательные технологии, их мы будем консолидировать и развивать, привлекая партнеров.

В наших регионах схожие социально-экономические показатели, они низкие, что связано со слабым сетевым взаимодействием и нереализованным интеллектуальным потенциалом, то есть цель сугубо практическая - исправить ситуацию и избавиться от статуса дотационного округа. Сейчас свои ресурсы готовы объединить 30 организаций, в том числе компании, имеющие представительства в 46 странах, у них 5800 партнеров.

Собственно, наша задача - собрать лучшие умы и привлечь их к совместной работе, чтобы мы могли внедрять их наработки в практику. Уже прошло около 30 совещаний между организаторами и участниками консорциума. К сегодняшнему дню сформировано 19 комплексных научно-технических проектов для 10 из 12 рынков национальной технологической инициативы.

РГ: Первым в названии НОЦ указано направление "Нейтрино". Почему оно? Каких успехов в изучении элементарных частиц уже добились на Кавказе?

Светлана Хоширова: В КБР находится одна из крупнейших подземных лабораторий по изучению нейтрино, и наш университет тоже активно работает в этом направлении. Есть научно-технический задел мирового уровня. Ни у кого в стране, кроме нас, нет таких компетенций в данной сфере. Причем проводятся не только фундаментальные исследования. На новый уровень уже выходят и прикладные нейтринные исследования на промышленных и ядерных реакторах, внутри которых с помощью антинейтрино изучаются процессы, важные для ядерной энергетики.

В этот кластер входит специальная астрофизическая обсерватория РАН, которая находится в Архызе. Это крупнейший аналитический центр наземных наблюдений за Вселенной, обладающий шестиметровым оптическим рефлектором БТА (самым большим в Евразии) и кольцевым радиотелескопом РАТАН-600. Институт астрономии РАН и Северо-Осетинский госуниверситет тоже входят в консорциум.

РГ: Есть ли специалисты в сфере интеллектуальных систем в регионах СКФО?

Светлана Хоширова: Интеллектуальные системы - это масштабное направление, оно включает нейросетевую видеоаналитику, искусственный интеллект, робототехнику и все, что с ними связано. В этой сфере мы с 2016 года сотрудничаем с компанией AxxonSoft, которая занимается программным обеспечением. Директор предприятия Мурат Алтуев родом из Нальчика, его специалисты с удовольствием работают со студентами и учеными СКФО и всячески их поддерживают. Сейчас компания продает софт для распознавания видео с камер наблюдения в сотню стран почти на сто миллионов долларов в год и входит в тройку крупнейших в этой области.

Они же занимаются обработкой так называемых больших данных, тем, что в мире известно как "big data". Это поможет исследованиям, в том числе нейтрино, ведь наша обсерватория получает гигантские объемы данных. Тем более сейчас идет эксперимент BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions), цель которого - найти стерильный нейтрино. Это эксперимент мирового уровня, который Институт ядерных исследований РАН готовил несколько лет совместно с НИЦ "Курчатовский институт", Росатомом и Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне.

РГ: Еще один кластер консорциума будет заниматься материалами нового поколения. В КБГУ давно изучают полимеры. Ими все и ограничится?

Светлана Хоширова: У нас множество наработок по материалам нового поколения. Естественно, локомотивом будет Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий, где мы занимаемся суперконструкционными полимерами для космической отрасли, медицины и других высокотехнологичных отраслей. Будем заниматься еще и сверхпроводниками - материалами на основе вольфрама и молибдена, по которым тоже есть значительные наработки, ведь КБГУ много лет сотрудничал с вольфрамо-молибденовым комбинатом в Тырныаузе. Сейчас Ростех взялся за восстановление комбината, поэтому если объединить наши компетенции, можно добиться большого прорыва. Речь идет о получении сверхпроводников и сверхчистых порошков редкоземельных элементов. Они используются в ядерных реакторах и оборонной промышленности.

РГ: Из этого ряда на первый взгляд выбивается еще одно направление НОЦ - "зеленая экономика".

Светлана Хоширова: Что касается кластера "зеленая экономика", то здесь идет речь о создании новых технологий для сельского хозяйства, переработки отходов и производства экологически чистых продуктов. Необязательно, чтобы в научно-образовательном центре все было напрямую взаимосвязано. Мы же стараемся развивать важнейшие направления - точки роста регионов.

В сфере аграрных исследований в Кабардино-Балкарии работает мощнейший референтный центр, обладающий высококлассным оборудованием. Здесь занимаются мониторингом состояния почв, исследуют продукты, выращиваемые по новым технологиям.

РГ: В России производственники постоянно жалуются на ученых, что те не работают на них. Выпускники вузов выходят со знаниями, которые на практике не нужны. А ученые говорят, что это предприятия не хотят с ними сотрудничать, поэтому и программы учебные отстают от реальных потребностей. Имеет ли смысл в этой ситуации создавать НОЦ?

Светлана Хоширова: Да, проблема такая существует. Поэтому создание консорциума предполагает эффективное взаимодействие представителей образования, науки, бизнеса и власти. В наш консорциум входит Дизайн-центр рыночного прототипирования и НИИ "Элпа", обладающие передовыми компетенциями в области цифровой инфраструктуры и образования. Это позволит реализовать совместно с предприятиями ОПК "Зеленоградский кластер" пилотные проекты "Цифровой город" и "Цифровой университет 20.35".

Конечно же, одна из основных задач НОЦ - развитие образовательных технологий, которые обязательно должны отвечать потребностям экономики. Мы планируем внедрять проектное обучение, заниматься задачами, поставленными предприятиями региона, создавать группы для решения каждой из них. И те специалисты, которые работали над каким-то проектом по запросу компании, потом могут трудоустроиться к заказчику. И это только одна из возможных форм взаимодействия, вариантов на самом деле много.

Планы амбициозные - в течение пяти лет создать 25 новых высокотехнологичных видов деятельности и 3500 высокотехнологичных рабочих мест, интересных молодежи. К 2025 году нужно удвоить ВРП республики, при этом доля "Эльбрус 5642" составит 18 процентов.

Бюджетных средств вкладывается в НОЦ не так много. Большая часть поступит от производств. Соотношение составит 70 на 30. Государство будет преимущественно финансировать фундаментальные исследования.

Важно, что создание НОЦ позволяет предприятиям получить множество преференций. Например, участникам нацпроекта "Наука" предлагается предоставить налоговые льготы. Тех, кто выпускает высокотехнологичную продукцию, могут освободить от уплаты налога на прибыль. Есть дополнительные преференции в рамках конкурсов научных и инновационных фондов, появляется возможность организовать венчурный фонд.

У нашего НОЦ будет наблюдательный совет, в который войдут уважаемые ученые. Они станут следить за тем, какие проекты отбираются для финансирования. Кроме того, нужно будет получать определенное количество патентов, внедрять разработки в производство, создавать на их основе стартап-компании.

Те НОЦ, которые уже созданы, показывают очень высокие результаты. На научные проекты выделяются огромные гранты. В любом случае без ученых инновационных производств просто не будет.