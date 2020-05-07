Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство пяти объектов всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" в Чеченской Республике. Речь идет о сооружении еще одной подвесной канатной дороги, а также систем искусственного снегообразования и трех горнолыжных трасс.

Летом "Ведучи" особенно популярны у велосипедистов, так как здесь открыты две даунхильные трассы. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Открывшийся в 2018 году комплекс расположен в горном Итум-Калинском районе Чечни. Это первый на территории республики курорт, который является горным всесезонным. Здесь оборудована трасса для начинающих лыжников, есть один километровый подъемник и зоны активного отдыха.

На "Ведучи" работают два гостиничных комплекса - "Эдельвейс" и "ЧеченСки", располагающие в общей сложности более 320 местами для размещения туристов. В "Эдельвейсе" есть номера разного уровня комфортабельности - от компактных комнат экономкласса до люксов и апартаментов. В том числе оборудованы два номера для проживания маломобильных туристов.

Отель "ЧеченСки" больше рассчитан на активную молодежь. Здесь есть как стандартные двухместные номера, так и хостел с раздельным проживанием мужчин и женщин. В обоих комплексах туристы могут посетить фитнес-зал, бассейн, бильярдную, игровые комнаты, рестораны.

"Преимущественно на курорт приезжают местные жители и гости из близлежащих республик, - сообщили в госкорпорации "Курорты Северного Кавказа". - Однако география постепенно расширяется соразмерно тому, как улучшается инфраструктура и появляются новые услуги. Если оценивать завершившийся зимний сезон (с декабря до закрытия курорта из-за пандемии коронавируса), то можно сказать, что турпоток на "Ведучи" увеличился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".

Работающая сейчас четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час и горнолыжная трасса "синей" категории сложности с системой искусственного снегообразования были построены на южном склоне хребта Данедук, где минусовая температура долго не держится. Фактически это экспериментальная часть - начинать осваивать хребет было проще именно с южного склона, хотя уже в середине марта температура здесь не позволяет работать даже пушкам-оснежителям.

В дальнейшем курорт захватит северный склон хребта, где снег лежит долго - до апреля. В конце 2019 года Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение на строительство здесь подвесной канатной дороги длиной 4,4 километра. У этого подъемника 30 кабин, каждая из которых способна вместить 32 пассажира. Его особенность в том, что держаться он будет всего на трех опорах высотой до 100 метров. Уникальная канатная дорога пропускной способностью 2800 человек в час соединит северный и южный склоны Данедука.

- Кабины канатки, по сути, воздушные экскурсионные автобусы, они смогут вместить пассажиров с горнолыжным инвентарем. И во время поездки через большие панорамные окна можно любоваться видом на горные хребты, - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный директор КСК Хасан Тимижев.

На новых подъемниках будет пропускная система той же марки, что и на курортах "Архыз" и "Эльбрус", что позволит в дальнейшем обеспечить действие единого ски-пасса во всех комплексах туристического кластера, управляемого КСК.

В апреле эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проект еще одной подвесной канатной дороги и трех трасс - "синей", "красной" и "черной" категорий сложности, а также с системой искусственного снегообразования. Средства на эти цели направят из федерального бюджета и бюджета КСК. Разработкой проекта занимается ООО "Национальные канатные дороги". По предварительным расчетам, к 2025 году туристический поток на курорт превысит 180 тысяч человек.

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство подвесной канатной дороги длиной 4,4 километра, которая будет держаться на трех опорах

Этот же горнолыжный сезон стал настоящим испытанием для всех без исключения курортов Северного Кавказа. Из-за теплой зимы склоны покрылись достаточным количеством снега лишь в январе, поэтому количество туристов оказалось меньше прогнозируемого.В Чечне же решили не уповать на благосклонность природы и построили в "Ведучи" самую длинную в мире трассу с искусственным покрытием. Оборудование изготавливали в Италии. Кататься можно круглый год, протяженность трассы составляет около километра.

- Обычно такое покрытие делают длиной 200-300 метров, эти трассы чаще всего служат тренировочными спусками для детей. Мы пошли дальше и сделали ее той же протяженности, что и существующая снежная трасса на склоне. Интерес она вызвала большой, - рассказала представитель КСК Татьяна Баева.

Сейчас на курорте готовятся к летнему сезону. В прошлом году здесь открыли первые в республике трассы для скоростного спуска на горном велосипеде (даунхилл) - самого зрелищного вида маунтинбайка.

В новом байк-парке для гостей доступны две трассы - "зеленой" и "синей" категории сложности, их общая протяженность - свыше трех километров. "Зеленая" трасса - более простая, она спланирована с небольшим перепадом высот, здесь нет прыжковых секций. Подойдет она для тех, кто только учится спускаться на велосипеде по горным склонам. Более сложная и протяженная "синяя" трасса содержит несколько сложных элементов, в том числе трамплины. В перспективе планируется обустроить на курорте и более рискованные трассы, подходящие для проведения скоростных гонок и статусных соревнований.

В целом же велотреки и сопутствующая инфраструктура на курорте спланированы таким образом, чтобы каждый турист, независимо от опыта владения велосипедом, смог попробовать свои силы в маунтинбайке. Для этого, кроме двух даунхильных трасс, на курорте построена скилл-зона для получения первого опыта катания и отработки трудных элементов, работает велопрокат.

На курорте предложат туристам отдых в деревянных домиках, рассчитанных на большие компании. Приобрести все необходимое для приготовления барбекю можно здесь же.Как и в прошлом году, летом на "Ведучи" будет работать прокат спортивного инвентаря: квадроциклов, велосипедов, гироскутеров и сегвеев. Откроется экскурсионное бюро, где гости смогут оплатить туристическую поездку или поход с гидом к историческим и природным достопримечательностям, которых в окрестностях "Ведучи" очень много.