Открывшийся в 2018 году комплекс расположен в горном Итум-Калинском районе Чечни. Это первый на территории республики курорт, который является горным всесезонным. Здесь оборудована трасса для начинающих лыжников, есть один километровый подъемник и зоны активного отдыха.
На "Ведучи" работают два гостиничных комплекса - "Эдельвейс" и "ЧеченСки", располагающие в общей сложности более 320 местами для размещения туристов. В "Эдельвейсе" есть номера разного уровня комфортабельности - от компактных комнат экономкласса до люксов и апартаментов. В том числе оборудованы два номера для проживания маломобильных туристов.
Отель "ЧеченСки" больше рассчитан на активную молодежь. Здесь есть как стандартные двухместные номера, так и хостел с раздельным проживанием мужчин и женщин. В обоих комплексах туристы могут посетить фитнес-зал, бассейн, бильярдную, игровые комнаты, рестораны.
"Преимущественно на курорт приезжают местные жители и гости из близлежащих республик, - сообщили в госкорпорации "Курорты Северного Кавказа". - Однако география постепенно расширяется соразмерно тому, как улучшается инфраструктура и появляются новые услуги. Если оценивать завершившийся зимний сезон (с декабря до закрытия курорта из-за пандемии коронавируса), то можно сказать, что турпоток на "Ведучи" увеличился на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года".
Работающая сейчас четырехместная кресельная канатная дорога пропускной способностью 1200 человек в час и горнолыжная трасса "синей" категории сложности с системой искусственного снегообразования были построены на южном склоне хребта Данедук, где минусовая температура долго не держится. Фактически это экспериментальная часть - начинать осваивать хребет было проще именно с южного склона, хотя уже в середине марта температура здесь не позволяет работать даже пушкам-оснежителям.
В дальнейшем курорт захватит северный склон хребта, где снег лежит долго - до апреля. В конце 2019 года Главгосэкспертиза России уже выдала положительное заключение на строительство здесь подвесной канатной дороги длиной 4,4 километра. У этого подъемника 30 кабин, каждая из которых способна вместить 32 пассажира. Его особенность в том, что держаться он будет всего на трех опорах высотой до 100 метров. Уникальная канатная дорога пропускной способностью 2800 человек в час соединит северный и южный склоны Данедука.
- Кабины канатки, по сути, воздушные экскурсионные автобусы, они смогут вместить пассажиров с горнолыжным инвентарем. И во время поездки через большие панорамные окна можно любоваться видом на горные хребты, - сообщил корреспонденту "РГ" генеральный директор КСК Хасан Тимижев.
На новых подъемниках будет пропускная система той же марки, что и на курортах "Архыз" и "Эльбрус", что позволит в дальнейшем обеспечить действие единого ски-пасса во всех комплексах туристического кластера, управляемого КСК.
В апреле эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проект еще одной подвесной канатной дороги и трех трасс - "синей", "красной" и "черной" категорий сложности, а также с системой искусственного снегообразования. Средства на эти цели направят из федерального бюджета и бюджета КСК. Разработкой проекта занимается ООО "Национальные канатные дороги". По предварительным расчетам, к 2025 году туристический поток на курорт превысит 180 тысяч человек.
Этот же горнолыжный сезон стал настоящим испытанием для всех без исключения курортов Северного Кавказа. Из-за теплой зимы склоны покрылись достаточным количеством снега лишь в январе, поэтому количество туристов оказалось меньше прогнозируемого.В Чечне же решили не уповать на благосклонность природы и построили в "Ведучи" самую длинную в мире трассу с искусственным покрытием. Оборудование изготавливали в Италии. Кататься можно круглый год, протяженность трассы составляет около километра.
- Обычно такое покрытие делают длиной 200-300 метров, эти трассы чаще всего служат тренировочными спусками для детей. Мы пошли дальше и сделали ее той же протяженности, что и существующая снежная трасса на склоне. Интерес она вызвала большой, - рассказала представитель КСК Татьяна Баева.
Сейчас на курорте готовятся к летнему сезону. В прошлом году здесь открыли первые в республике трассы для скоростного спуска на горном велосипеде (даунхилл) - самого зрелищного вида маунтинбайка.
В новом байк-парке для гостей доступны две трассы - "зеленой" и "синей" категории сложности, их общая протяженность - свыше трех километров. "Зеленая" трасса - более простая, она спланирована с небольшим перепадом высот, здесь нет прыжковых секций. Подойдет она для тех, кто только учится спускаться на велосипеде по горным склонам. Более сложная и протяженная "синяя" трасса содержит несколько сложных элементов, в том числе трамплины. В перспективе планируется обустроить на курорте и более рискованные трассы, подходящие для проведения скоростных гонок и статусных соревнований.
В целом же велотреки и сопутствующая инфраструктура на курорте спланированы таким образом, чтобы каждый турист, независимо от опыта владения велосипедом, смог попробовать свои силы в маунтинбайке. Для этого, кроме двух даунхильных трасс, на курорте построена скилл-зона для получения первого опыта катания и отработки трудных элементов, работает велопрокат.
На курорте предложат туристам отдых в деревянных домиках, рассчитанных на большие компании. Приобрести все необходимое для приготовления барбекю можно здесь же.Как и в прошлом году, летом на "Ведучи" будет работать прокат спортивного инвентаря: квадроциклов, велосипедов, гироскутеров и сегвеев. Откроется экскурсионное бюро, где гости смогут оплатить туристическую поездку или поход с гидом к историческим и природным достопримечательностям, которых в окрестностях "Ведучи" очень много.