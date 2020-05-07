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Антивирусный помол

В Дагестане из-за пандемии открыли крупное мукомольное предприятие
Текст: Тимур Алиев (Дагестан)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 97(8151)
Дефицита муки в республике не будет, заверили региональные власти. Теперь Дагестан не зависит от поставок этого товара из других субъектов.

В минсельхозпроде РД корреспонденту "РГ" рассказали, что до недавнего времени здесь работало пять мельничных цехов с небольшими мощностями. В основном муку завозили из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской, Воронежской и Курской областей.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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- Во время ажиотажного спроса на продовольствие в связи с распространением коронавирусной инфекции цена на муку увеличилась на 15 процентов. Чтобы не допустить дальнейшего роста цен на нее и возможного повышения стоимости хлебобулочных изделий, принято решение производить муку на этом предприятии, - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов.

Отпускная цена местного товара составляет 950 рублей за 50-килограммовый мешок, тогда как привозного - около 1200 рублей, добавили в ведомстве.

Мукомольный завод, оснащенный современным оборудованием, был готов к открытию еще семь лет назад. Но тогда его продукция не могла конкурировать с дешевой привозной мукой, и работа предприятия приостановилась. Теперь, когда цена на этот продукт растет (и с учетом необходимости соблюдения продовольственной безопасности) в регионе, производство решили возобновить.

По словам заместителя генерального директора предприятия Магомеда Абдуразакова, мощности позволяют переработать до 300 тонн зерна в сутки и выпускать до 240 тонн пшеничной муки первого и высшего сортов. Сейчас продукция в основном отправляется на махачкалинские хлебозаводы, хотя предприятие готово поставлять товар и в социальные учреждения по сниженной цене.

Кстати

На заводе могут изготавливать еще и до 450 тонн комбикормов в сутки. "В цехах есть оборудование с автоматическим дозированием, линия гранулирования и ввода жиров. Современные технологии позволяют выпускать здесь полноценные комбикорма и вносить в них необходимые добавки по индивидуальным запросам клиентов", - рассказали в минсельхозпроде РД.

Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан

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