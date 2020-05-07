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07.05.2020 17:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Без кислинки

Ставропольские ученые предложили инновационный способ переработки молочной сыворотки
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 97(8151)
На Ставрополье ученые Северо-Кавказского федерального университета предлагают новый способ переработки молочной сыворотки. Он основан на электродиализе с использованием биполярных ионообменных мембран.

Одна из проблем молочной промышленности - выработка сыворотки с низким содержанием минералов. Сейчас ее в основном получают при производстве творога, объясняет соавтор проекта сотрудник центра биотехнологического инжиниринга СКФУ Виталий Кравцов.

Фото: iStock
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- Такая сыворотка отличается высокой кислотностью. Чтобы ее нейтрализовать, добавляют щелочной реагент, это зачастую негативно сказывается на вкусе. Мы разработали безреагентный способ нейтрализации творожной сыворотки, - говорит ученый.

Электродиализ - распространенный в молочной промышленности процесс. Чаще всего его используют для удаления из сыворотки части минералов. Под действием электрических токов заряженные частицы оседают, и в продукте остается значительно меньше солей.

В данном случае в электродиализной установке сыворотка проходит через пакет плоских камер, разделенных ионообменными мембранами. В традиционном электродиализе мембраны служат для избирательного переноса заряженных частиц - они пропускают ионы только определенного знака. Под воздействием электрического напряжения ионы минеральных веществ уходят из сыворотки. В результате происходит ее деминерализация, то есть обессоливание, что улучшает вкусовые качества продукта. В таком виде его используют при производстве молочных, мясных и кондитерских изделий, выпечки детского питания.

В свою очередь, биполярные мембраны, которые задерживают соли, состоят из двух сцепленных между собой слоев. Если их поместить под электрическое напряжение, на границе слоев происходит расщепление молекул воды и образуются гидроксид-ионы, которые нейтрализуют кислотность сыворотки.

Сыворотка отличается высокой кислотностью. Чтобы ее нейтрализовать, добавляют щелочной реагент. Это негативно сказывается на вкусе

- Наш метод обеспечивает как обессоливание, так и нейтрализацию кислой творожной сыворотки, и щелочь добавлять не нужно, - отметил Виталий Кравцов.

Ученый отмечает коммерческую перспективность данного исследования, сейчас для внедрения этой технологии в производство ищут инвесторов.

Кстати

Ранее в Ставрополе на одном из молочных предприятий совместно с Центром биотехнологического инжиниринга открыли уникальную линию производства пищевой и фармацевтической лактозы, которая почти полностью поставляется в Россию из-за рубежа. Фармацевтическая лактоза высокой степени чистоты (99,8 процента) необходима при производстве сиропообразных и жевательных лекарств, она способствует стабилизации витаминных комплексов, так как предотвращает сегрегацию смесей. В качестве сырья для ее получения используются побочные продукты молочных производств: подсырная или кислая творожная сыворотка, молочный сахар-сырец и другие компоненты.

Как рассказал генеральный директор предприятия Сергей Анисимов, в разработку российской технологии минобрнауки инвестировало 140 миллионов рублей, еще около 400 миллионов вложила сама компания. Он отметил, что лактоза отечественного производства соответствует мировым стандартам, но при этом стоит дешевле: "Фармацевтическая отрасль очень заинтересована в нашем продукте, с нами предприятия могут заключать контракты в рублях, значительно сэкономив на волатильности курсов валют и издержках на логистику и таможенные процедуры".

Общество Наука Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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