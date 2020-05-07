В Волгограде три человека погибли в ДТП

Жертвами ДТП в Дзержинском районе Волгограда стали три человека, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

По предварительной информации, ночью 23-летний водитель автомобиля Mercedes ML ехал по третьей Продольной магистрали и на мосту через реку Царица не выдержал безопасную дистанцию с "КамАЗом", двигавшимся в попутном направлении. За рулем грузовика находился 52-летний житель Дагестана.

В результате столкновения на месте скончались трое пассажиров легкового автомобиля: две женщины и мужчина, всем по 22 года. Водитель иномарки с травмами отправлен в больницу.