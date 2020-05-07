Жительница Ингушетии избила ребенка трубой

Из приемного отделения Малгобекской центральной районной больницы позвонили в полицию и рассказали о доставленном к ним восьмилетнем ребенке с множеством травм, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Установлено, что это результат побоев, нанесенных матерью - жительницей села Новый Редант.

- В чем провинился ребенок или просто попал под горячую руку матери, предстоит выяснить, но эмоции мамы были, очевидно, сильны, раз она избила дитя отрезком пластиковой трубы, - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку. За подобные действия в отношении детей предусмотрена уголовная ответственность, а также лишение родительских прав.