Новости

Молодых адвокатов в режиме онлайн научат составлять иски 16:42
Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны 16:38
СК проверит все версии гибели бизнесмена Босова 16:37
В Ленобласти возбудили дело из-за проживания ветерана в ветхом бараке 16:36
В Симферополе задержан член нацистской ячейки 16:35
Скала и Эмили Блант сыграют супругов-супергероев 16:31
ГАЗ объяснил, зачем снял с производства "ГАЗон" 16:30
Врач рассказал о главных ошибках при ношении маски 16:24
В Карачаево-Черкесии введен обязательный масочный режим 16:22
Представитель отрасли предложил транспортникам госгарантии под кредиты 16:14
В Сочи семь полицейских госпитализированы с коронавирусом 16:13
В Пензе появились билборды с портретами ветеранов 16:13
Эрмитаж в канун 75-летия Победы вспомнит подвиги музея 16:09
Жительница Ингушетии избила ребенка трубой 16:08
Умерла тренер Шэрон Стоун и Сэмюэла Джексона Мари Уинзор 16:04
Кроссовер SsangYong Tivoli в камуфляже вызвал жаркие споры 16:01
В Петербурге нашли аферистов, обманувших безработных на 100 млн рублей 15:58
Пассажиров и водителей такси в Москве обяжут носить маски 15:55
Путин проведет отдельное совещание по авиации 15:53
РЖД: Количество поездов дальнего следования сокращено более чем наполовину 15:50
Путин заявил, что обсудит с Белозеровым сохранение инвестпрограммы РЖД 15:49
Ушел журналист и писатель Владимир Антонов 15:49
Появились новые фото со съемок продолжения "Аватара" 15:49
Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток 15:48
Депутат Рады: Киевская власть продолжает курс на искажение истории войны 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
"РГ" покажет видеоинтервью с главврачом больницы №24 Григорием Родоманом
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 16:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Ингушетии избила ребенка трубой

Текст: Роман Мерзляков

Из приемного отделения Малгобекской центральной районной больницы позвонили в полицию и рассказали о доставленном к ним восьмилетнем ребенке с множеством травм, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Избитую бывшую жену Башарова обвинили в том, что она его "использует"

Установлено, что это результат побоев, нанесенных матерью - жительницей села Новый Редант.

- В чем провинился ребенок или просто попал под горячую руку матери, предстоит выяснить, но эмоции мамы были, очевидно, сильны, раз она избила дитя отрезком пластиковой трубы, - говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку. За подобные действия в отношении детей предусмотрена уголовная ответственность, а также лишение родительских прав.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин: Нельзя "перегибать палку" с требованиями к бизнесу после эпидемии
Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть
В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение масок в транспорте
ЦБ предупредил об активности нелегальных кредиторов и форекс-дилеров
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров