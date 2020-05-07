2,5 тысячи петербургских фронтовиков получили адресные поздравления

В Санкт-Петербурге полным ходом идет кампания по поздравлению участников Великой Отечественной войны с Днем Победы. К каждому из них на дом приезжают волонтеры и вручают праздничный продуктовый набор с деликатесами, цветы, открытку, георгиевскую ленту.

За два дня добровольцы посетили две с половиной тысячи фронтовиков. Всего планируется поздравить около шести с половиной тысячи ветеранов.

Волонтеры признаются: поздравлять фронтовиков - трогательно, приятно и в то же время сложно. Участникам боевых действий сейчас за девяносто, поэтому далеко не все они могут сами выйти к добровольцам. Зато другие в ожидании гостей наряжаются и надевают ордена.

- Некоторые накрывают стол в ожидании нашего посещения. Предлагают чай со сладостями, но нам нельзя. Они расстраиваются, мы успокаиваем, разговариваем, каждому хочется просто пообщаться с кем-то, - рассказывает волонтер Анастасия. - Многие одинокие. К сожалению, немало лежачих. Тогда нас принимают родственники, но мы хотя бы понимаем, что ветераны под присмотром, уже это радует. Процентов пять не отвечают ни по телефону, ни на звонок в дверь, соседи не знают где они. Хочется верить, что дети забрали к себе.

Самые печальные случаи - одинокие немощные ветераны. Иногда для того, чтобы вручить поздравление, нужно вызывать соцработника с ключами от квартиры. Зато как радуются волонтеры, когда их встречают бодрые, жизнерадостные фронтовики. Добровольческие чаты полны фотографий и впечатлений.

"Приехали сегодня к одной бабуле, а она огород копает вовсю! Вот это закалка, вот это стержень!"

"К нам самостоятельно смогли выйти единицы. Но те, кто смог, впечатлили. Дедушка рассказывал, как грохотало во время боя - живо, немного с юмором. Очень понравился! Позитив и доброта от него идет".

"Открывает нам дверь женщина лет шестидесяти - дочь ветерана. Просит подождать, так как принимающая поздравления изволит говорить по телефону с Америкой. Стоим ждем. Задаю дочери вопрос, а бабулечка-то сможет дойти до наших поздравлений (учитывая имеющийся опыт, вопрос был вполне резонным)… и тут из-за двери выпархивает девочка 90+, поправляя прическу и извиняясь, что не при параде для фотографии".

"Сто лет! У нее даже губы накрашены!"

"Спасибо этому проекту за такую возможность - увидеть этих людей улыбающимися, рассказывающими о своей жизни за две-три минуты - а хочется слушать и слушать. Благодарят, а ведь говорить спасибо надо им!"

Фото: Центр городских волонтеров

P. S.

Вручение подарков ветеранам происходит со строгим соблюдением мер предосторожности. Все волонтеры в масках, перчатках и соблюдают необходимую дистанцию.