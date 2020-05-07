Сложная эпидситуация и связанные с ней ограничительные меры мало затронули АПК. Например, в Ленинградской области посевная идет полным ходом, и коронавирус ей не преграда. Работают птицефабрики, фермы, другие агропромышленные предприятия.

- Нет причин, чтобы сельское хозяйство остановилось или сбавило темпы. Более того, именно АПК будет локомотивом по выходу из сложной ситуации в экономике, возникшей из-за карантинных мер, - считает Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ.

- Опасения граждан, что коронавирус приведет к недостатку продуктов, беспочвенны. Нам будет что есть и осенью, и зимой, и весной, и далее. Агропромышленный комплекс не приостанавливал работу: сроки сева не могут быть связаны с вирусом, а доить коров, ухаживать за птицей нужно ежедневно. Были единичные случаи в южных регионах, когда за выход фермеров на поля пытались незаконно штрафовать, но эти ситуации тут же пресекались. Что касается Ленинградской области, то у нас такого не было, - отметил директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Курячий.

- Эпидситуация повлияла - но не глобально. Где-то нарушены логистические потоки, предприятия несут дополнительные расходы по соблюдению дополнительных санитарных мер. И еще могут быть проблемы с межрегиональными связями - тем же консультантам или сервисникам, поставщикам сложнее приехать в хозяйство. Могут быть перебои с доставкой запчастей для сельхозтехники, - охарактеризовал ситуацию Андрей Голохвастов, руководитель ГК "Агриконсалт".

"РГ" обратилась в несколько хозяйств с просьбой рассказать, как идут дела.

- Пришлось потратить определенную сумму на соблюдение дополнительных санитарных мер (покупка масок, дезсредств, дистанционных термометров и прочего). Увеличили число рейсов автобусов служебной развозки (а это допрасходы на бензин и дезинфекцию) - из-за того, что должна быть соблюдена дистанция между пассажирами, то есть автобус может забрать меньшее количество людей. Подсчитали: все это нам обошлось в полтора миллиона рублей. Посевную зерновых культур уже закончили: это примерно три тысячи гектаров в Ленобласти и шесть тысяч - в Псковской области, - пояснила Татьяны Шарыгина, генеральный директор ООО "Идаванг Агро" (предприятие специализируется на зерновых и свиноводстве).

Посевная идет полным ходом и закончится в мае

- Карантинные меры по вирусу сказались на логистике, некоторые запчасти выросли в цене. Что касается кадровой проблемы, то большинство сезонных работников приехали вовремя (мы этим озаботились заранее), так что дефицит кадров у нас небольшой. Посевная идет полным ходом и закончится в мае, - сказал Лев Соковнин, глава ЗАО "Агротехника" (овощеводство, молочное животноводство).

- Посевную начали в соответствии с почвенно-климатическими условиями. Идут полевые работы в кормопроизводстве, начали сеять морковь, планируем приступить к посадке белокочанной капусты. Есть проблемы, связанные с закрытием границ на въезд и выезд иностранных работников, но наше предприятие достаточно вооружено современными сельскохозяйственными агрегатами и посевными и посадочными комплексами, чтобы успешно провести полевые работы, - сказал Александр Перетятько, коммерческий директор ЗАО "Племенной завод "Приневское".

Аналогичные ответы мы получили в других областных хозяйствах. Нас заверили: все намеченные посевные работы будут выполнены. В хозяйствах надеются, что никто из работников не заболеет коронавирусом. В противном случае это привет к дополнительным карантинным мерам, что усложнит ход работ.

В целом уже засеяно 1240 гектаров яровых культур (по данным на 20 апреля), посажено девять гектаров овощей, в том числе пять гектаров свеклы, три гектара моркови, один гектар прочих культур (кабачки, зеленные). Посадки капусты будут проводиться рассадой в мае. Обеспеченность семенами, удобрениями, техникой и планы по объемам посадок овощей дают основание предполагать, что аграрии выполнят планы и заготовят в нужном количестве капусту, морковь и прочие культуры. В 2020 году стоит задача произвести 134,3 тысячи тонн зерновых культур, 67,2 тысячи тонн картофеля, 72,4 тысячи тонн овощей, заготовить 32,2 центнера кормов на одну условную голову.

Не прерываются работы и в тепличных хозяйствах. Как нам пояснил Александр Бельковец, генеральный директор ООО "Торговый дом "Выборжец", агрохолдинг работает в прежнем режиме. Ежедневно собирают 130 тысяч упаковок салатов и зелени, 20 тонн шампиньонов, 50 тонн огурцов, 10 тонн баклажанов и томатов.

Но горожан прежде всего волнуют цены. Эксперты считают, что некоторого роста не избежать. И он будет связан не столько с эпидситуацией, сколько с повышением курса валют. Себестоимость производимой продукции растет за счет повышения стоимости энергоресурсов, семенного материала, удобрений, средств защиты растений, запчастей для техники и прочего.

- Но рост будет сравнительно небольшой - его будет сдерживать снижение доходов населения, - подчеркнул Андрей Голохвастов.

- Взвинчивания цен не будет. Как показала нынешняя эпидситуация, даже в те дни, когда граждане затаривались в магазинах по полной, цены не ползли вверх, за исключением лимона с имбирем. В большей степени вопрос с повышением цен касается импортной продукции. И очевидно, что части населения придется пересмотреть личную потребительскую корзину в пользу более дешевых позиций, - уверен Александр Курячий.

Нужно отметить, что администрация региона контролирует состояние дел в сельском хозяйстве и обеспечивает стабильность сельхозпроизводства. Как уточнил Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти, для подготовки к посевной из федерального и областного бюджетов уже выделено почти два миллиарда рублей господдержки, что почти на 500 миллионов рублей больше, чем на тот же период 2019 года.