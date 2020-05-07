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Красота просит советов

Добросовестные игроки бьюти-индустрии штурмуют онлайн
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 97(8151)
Парикмахерские, салоны красоты, косметологические кабинеты и другие игроки сферы бьюти-услуг массово штурмуют социальные сети с обучающими видео и вебинарами. Пока клиенты не могут к ним прийти лично, мастера рассказывают, как закрашивать корни волос или оформлять брови. Что стоит за этой тенденцией, разбиралась корреспондент "РГ".
Парикмахерам приходится учиться АКЦЕНТ работать в новых условиях. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Парикмахерам приходится учиться АКЦЕНТ работать в новых условиях. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Парикмахерам приходится учиться АКЦЕНТ работать в новых условиях. Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Крупнейшие маникюрные сети Петербурга массово учат горожанок снимать гель-лак. Они публикуют видео, фото с пошаговыми инструкциями. Не отстают и микросалоны, а также мастера-надомники. В самоизоляции мастера рассказывают своим клиентам, как обходиться без них.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В некоторых регионах РФ возобновили работу парикмахерские

Мастер по маникюру и педикюру из Пушкина Ольга Лисицина с началом самоизоляции стала учить своих подписчиков выравнивать ногти, наносить гель-лак и даже делать роспись. Парикмахер-колорист Дина Кощеева рассказывает, как правильно делать укладку. Визажист Алина Виллер, до карантина принимавшая клиентов в кабинете на Пулковской, запустила онлайн-уроки по макияжу, а в ближайшее время планирует внедрить новую услугу - "разбор косметички онлайн".

Процесс ухода бьюти-сферы в онлайн фиксируется по всей стране.

Правда, предложение здесь значительно опережает спрос. Так, в апреле консалтинговое агентство Wanta Group провело телефонный опрос в городах-миллионниках. Женщин в возрасте от 18 до 55 лет спрашивали, готовы ли они платить за получение бьюти-советов онлайн. Выяснилось, что только 12 процентов респонденток рассматривают такую возможность. Наиболее лояльна аудитория от 18 до 24 лет, среди этой категории 23 процента респонденток готовы заплатить за онлайн-советы. Средняя сумма, которую за онлайн-консультации, вебинары или обучающие уроки согласны отдать дамы, составила 910 рублей.

В самоизоляции мастера салонов красоты рассказывают своим клиентам, как обходиться без них

Владелец салона красоты Радик Гафурбаев говорит, что у обучающего контента в бьюти-сфере есть свои особенности.

- Какая консультация может быть востребованной? Окраска? Не думаю. Если только совсем несложная. Стрижка? Тоже вопрос большой. Есть простые техники, конечно же, но без навыка вряд ли кто сможет сделать это самостоятельно. Даже если вас консультирует большой специалист, - говорит эксперт. Гафурбаев подчеркивает: и раньше в отрасли было принято давать добрые советы клиентам, которые не могут через месяц прийти на стрижку, например, из-за отсутствия финансов. Тогда уважающий себя мастер без всяких денег рассказывал, как сохранить прическу как можно дольше.

Фото: iStock
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В условиях, когда бьюти-индустрия в Петербурге в принципе не может работать напрямую с клиентом, подход изменился, в идеале мастера стремятся не потерять связи с клиентом, а желательно и заработать хоть какие-то деньги.

Например, те же маникюрные салоны не только публикуют видео про снятие гель-лака в домашних условиях, но и продают наборы, куда входят пилки, антисептики и жидкости для снятия лака. Стоимость таких наборов 180-350 рублей, по сути, их отдают по закупочной стоимости, это запасы маникюрных салонов, сделанные еще до всех ограничений. На этом живые деньги, полученные салонами от онлайн, в целом и заканчиваются.

Преподаватель инъекционной косметологии на курсах повышения квалификации врачей-косметологов Российской медицинской академии непрерывного последипломного образования, автор статей и учебных пособий для косметологов Лияна Колесова призывает разделять обучающий контент в бьюти-индустрии на два типа.

Бесплатные уроки, которые запускают мастера-надомники, а также сети салонов красоты, рассчитаны на массового потребителя, и в первую очередь они выполняют развлекательную функцию. В лучшем случае такие ролики могут, говорит Колесова, иметь вирусный эффект и в дальнейшем играть на привлечение офлайн клиентов. Совсем другая история - это вебинары для профессионалов, по сути, это курсы повышения квалификации в формате онлайн. Они традиционно платные. Но профессионалы готовы на такие условия, тем более сейчас, когда курсы с "живым" участием не проводятся. Правда, онлайн-доходы даже в компаниях, которые давно и упорно пытаются заработать на обучении, не превышают 10 процентов от всей суммы выручки.

Вера Окишева, бьюти-блогер, обращает внимание на то, что нередко платные онлайн-курсы все же посещают любители, основная аудитория - это женщины в декрете, желающие сменить профессию. Но просто так взять и продавать вебинары парикмахер из обычного салона на соседней улице не сможет. Обучение купят только у известного мастера, который ко всему прочему хорошо потратится на рекламу курса.

Таким образом, со стороны рядовых парикмахеров, нейл-мастеров, визажистов, специалистов по депиляции и косметологов массовый уход в онлайн выглядит как масштабная благотворительная акция, ведь очень вероятно, что проводимое ими обучение не окупится.

Прямая речь

Елена Рогова, доктор экономических наук, декан школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ:

- Еще задолго до пандемии и негативных процессов в экономике сфера бьюти-услуг столкнулась с тем, что граждане стали уходить от чрезмерного потребления. Меняется отношение к ценностям, к тратам, и бьюти-индустрия может сильно трансформироваться от новых настроений в обществе. Это не значит, что наши женщины перестанут ухаживать за собой, естественно, они будут ходить на стрижки и делать маникюр, но с большой вероятностью, потребительское поведение в данной отрасли изменится. В ближайшее время с большой вероятностью, даже когда салоны откроются, снизится частота их посещения, упадет средний чек, выбор будет сделан в пользу более дешевых услуг. И участники рынка понимают, что конкуренция усилится, поэтому они прилагают все усилия, чтобы не потерять клиентов, ведь найти новых в ближайшее время будет сложнее.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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