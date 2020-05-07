Калининградский театр покажет военные онлайн-спектакли к 9 мая

Калининградский областной театр драмы подготовил онлайн-программу к 75-летию Великой Победы. Учреждение культуры презентует на своем официальном канале на YouTube лучшие спектакли военной тематики, созданные в разные годы.

Сегодня, 7 мая, в сети состоится онлайн-премьера спектакля "А иначе зачем" по повести Булата Окуджавы "Будь здоров, школяр!". Как отмечают в театре, сама постановка режиссера Вячеслава Виттиха была создана в 2015 году.

Кроме того, зрители получат доступ сразу к двум версиям культового спектакля "Соловьиная ночь" по пьесе Валентина Ежова. В 2005 году народный артист России Николай Петеров поставил "Соловьиную ночь" на сцене калининградского драмтеатра к 60-летию Великой Победы. Онлайн-премьера этой постановки состоялась 1 мая.

В 2015-м году, к 70-летнему юбилею Победы, режиссер возродил спектакль, обновив состав исполнителей. Новая версия, чрезвычайно полюбившаяся калининградцам, станет доступна для всех желающих 9 мая.

Онлайн-программа не ограничивается видеозаписями старых спектаклей. Актеры театра, находясь на "удаленке", знакомят зрителей с произведением Марка Баринова "Вилла Эдит". Романтическая история, опубликованная в Калининграде в 1956 году, рассказывает о работе советской разведки на территории области во время войны.

- Это произведение породило массу местных калининградских легенд о тайнах подземного немецкого города, - рассказывает художественный руководитель Калининградского областного театра драмы Михаил Андреев. - Что сделало незамысловатый сюжет культовым, до сих пор остается загадкой. Но "Вилла Эдит" долгие годы не сходила с нашей сцены, была показана зрителям более 200 раз. Серьезные исследования опровергли многие слухи, но они передаются из поколения в поколение.