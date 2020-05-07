Манеж покажет Россию в объективе французского фотоагентства

Выставочный зал Манеж в Петербурге анонсировал выставку "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum". Выставка охватит значительный период советской и постсоветской истории: более 250 работ 39 фотографов были сделаны с 1947 по 2019 год. Многие снимки будут представлены впервые. Правда, четких сроков проведения пока нет, организаторы обещают, что это будет первая выставка в Манеже, когда закончится пандемия и связанные с нею ограничения.

В "Манеже" очень надеются, что петербуржцы смогут познакомиться с потрясающей фотолетописью непосредственно в залах, а не онлайн, ведь куратор проекта, историк фотографии Нина Гомиашвили отобрала одни из самых интересных работ таких мастеров, как Анри Картье-Брессон, Роберт Капа, Ева Арнольд, Томас Дворжак и другие.

Партнером проекта стало самое авторитетное фотоагентство Magnum Photos, которое ради выставки в Санкт-Петербурге изменило сложившейся практике гастролей по миру заранее собранных выставок и поддержало инициативу Манежа создать абсолютно новый культурологический проект. Экспонаты разделены на несколько зон, каждая из которых посвящена отдельному десятилетию, а фотокартина эпохи дополнена свободным доступом к книгам, посвященным путешествиям фотографов агентства по нашей стране, и альбомам участников выставки.

Партнерами проекта стали Фонд Картье-Брессона и Французский институт в России. В программе выставки "Иной взгляд" также запланированы встречи с такими мастерами фотографии, как Георгий Пинхасов, Бруно Барби, Стюарт Франклин и другие.