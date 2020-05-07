Найден организм с самым коротким геномом

Петербургские ученые нашли многоклеточный организм с самым коротким геномом. Им оказался паразит из группы ортонектид, исследователи насчитали в его организме 5120 генов.

Исследование проводилось силами ученых СПбГУ, результаты, как сообщает пресс-служба вуза, опубликованы в журнале Current Biology.

Паразит, заинтересовавший ученых - это Intoshia variabili. Среди ортонектид - это самый мелкий представитель. Длина тела самок этого вида составляет всего 75 микрометров, их невозможно увидеть невооруженным глазом и состоят они примерно из 250 клеток.

Несмотря на маленький размер, ортонектидами ученые интересуются с конца XIX века, когда эти организмы и были открыты. Изначально их считали промежуточными организмами между одноклеточными и многоклеточными. Четыре года назад в СПбГУ расшифровали геном ортонектиды вида Intoshia linei. Она чуть побольше Intoshia variabili, и ее геном в несколько тысяч генов на тот момент оказался самым коротким из известных науке. Тогда исследователи и решили изучить самый мелкий вид этих паразитов, предположив, что если организм меньше, то и геном его с большой вероятностью окажется короче.

Найти Intoshia variabili само по себе оказалось не простой задачей. Паразитов собирали в полевых условиях на Морской биологической станции в Кандалакшинском заливе Белого моря, в лаборатории этот вид практически не вырастить. Ученые хотели не просто посчитать количество генов, так как Intoshia variabili - паразит, перед исследователями стояла задача выяснить, действительно ли этот организм в процессе эволюции упрощался в генетическом плане. Выяснилось, что сами по себе ортонектиды принадлежат к типу кольчатых червей. Хотя, конечно, чисто внешне ничего общего между ними сейчас уже и нет. Кроме того, паразиты оказались не так просты, как ожидалось. Половина из 5120 обнаруженных у них генов не группируются ни с какими другими генами, известными науке. Сейчас ученые выясняют, какую функцию они выполняют в геноме этих организмов.

Также открытие петербургских ученых будет полезно тем, кто изучает эволюцию паразитизма. Благодаря короткому гену, можно изучать, как происходили трансформации многих систем организма, например, нервной. Кроме того, само по себе открытие организма с таким коротким геномом значительно упростит жизнь ученых, которые производят различные исследования генов, ведь данный вид ортонектид удобно будет использовать в качестве модельного объекта.