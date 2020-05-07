Организатор сходки стритрейсеров в Петербурге арестован на 11 суток

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание организатору вечеринки стритрейсеров на Крестовском острове. Как сообщили в региональном ГУ МВД РФ, за организацию массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, он проведет под арестом 11 суток.

- В полицию был доставлен 23-летний уроженец Ростовской области вместе автомобилем "Мерседес", на котором он был в ночь сходки, - сообщили в главке. - В отношении правонарушителя полиция возбудила административное производство по статье 20.2.2 КоАП РФ.

Напомним, массовый сбор стритрейсеров состоялся в ночь на 2 мая на Крестовском острове около "Сибур Арены". В мероприятии принимали участие более ста человек.