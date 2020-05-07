Петербургские ученые впервые провели перепись арктических моллюсков

Петербургские ученые впервые за 130 лет провели перепись пресноводных моллюсков Северной полярной области и выяснили, что им помогает выжить в суровых условиях Заполярья.

Последний раз подобный список был составлен шведскими учеными и опубликован в 1887 году. Конечно, к настоящему времени он утратил актуальность.

Результаты исследований обнародовали сотрудники лаборатории макроэкологии и биогеографии беспозвоночных СПбГУ. Всего ученые насчитали 104 вида моллюсков, обитающих в водоемах, расположенных севернее полярного круга. Исследователи пришли к выводу, что выжить в условиях Крайнего Севера моллюскам помогли умение вмораживаться в лед, взаимодействие с птицами и гермафродитизм.

- Благодаря гермафродитизму арктический моллюск может спариваться с любым членом популяции, к тому же многие их виды способны к самооплодотворению, - объясняет Максим Винарский, руководитель лаборатории макроэкологии и биогеографии беспозвоночных. - Другое преимущество - способность к расселению по воздуху (например, с птицами). Отдельно стоит выделить умение моллюсков сохранять жизнеспособность будучи вмерзшими в лед. Сочетание этих признаков и является "входным билетом" в Арктику для этих беспозвоночных.

Интересно, что в арктической зоне нет ни одного моллюска-эндемика. Все они пришли сюда из более низких широт.

Работа по итогам исследования опубликована в научном журнале Hydrobiologia.