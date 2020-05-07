Под Калининградом в море нашли фрагменты самолета времен войны

Фрагменты самолета времен Великой Отечественной войны были обнаружены в море у побережья курортного города Светлогорска в Калининградской области.

Обломки боевой машины извлечены из воды во время работ по берегоукреплению старой набережной. Гидростроители считают символичным, что уникальная находка сделана буквально накануне 75-летия Победы, хотя за четыре года работ на светлогорском променаде никаких артефактов не попадалось.

- В ста метрах левее от символа города-курорта - солнечных часов "Зодиак" специалистами компании были найдены и подняты на поверхность из воды части авиационной техники: двигатель, редуктор, лопасти винта, - рассказал Александр Подгорный, руководитель проекта группы компаний "Геоизол", которая ведет работы в Светлогорске. - Обнаруженные обломки самолета для изучения мы передали поисковой организации "Совесть".

Поисковики предполагают, что найдено место гибели истребителя "Аэрокобра" Р-39, который пилотировал младший лейтенант Анатолий Кирильченко. Его самолет, по данным электронного архива "Мемориал", 19 февраля 1945 года был подбит, загорелся и сел на лед у берега в районе города Раушен (довоенное название Светлогорска).

- Предполагаемые координаты приземления самолета младшего лейтенанта Кирильченко совпадают с координатами обнаруженных обломков. Судьба пилота не установлена, до сих пор он числится пропавшим без вести, - говорит председатель Региональной общественной организации поисковиков Калининградской области "Совесть" Руслан Хисамов.

Поисковики обратились за помощью в региональное управление МЧС - необходимо дополнительно обследовать морское дно силами специалистов-водолазов, чтобы поднять оставшиеся обломки самолета. Возможно, получится найти и останки летчика и его личные вещи.

- По завершении исследования поднятые из моря обломки очистим, отмоем, возможно, удастся найти и прочесть заводской номер. Для точного установления имени летчика, который находился в обнаруженном самолете, военный комиссар направит запрос в Центральный архив Минобороны РФ, - объяснил Руслан Хисамов.

Поисковики и группа компаний "Геоизол" уже договорились о том, что после изучения фрагменты самолета будут переданы на экспонирование в музей боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии.