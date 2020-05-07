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07.05.2020,  
12:26
Текст:  Антон Валагин

Появились фото эскадры НАТО в Баренцевом море

Шестой флот США опубликовал фото группировки из четырех фрегатов: трех американских и британского, - крейсирующих в Баренцевом море у северных границ России. Корабли сопровождает судно комплексного снабжения ВМС США Supply.

Причины появления эскадры НАТО у российских берегов традиционно туманны: обеспечение безопасности на море за Северным полярным кругом, утверждение свободы навигации и демонстрация бесперебойной боевой деятельности, - заявили в командовании Шестого флота.

Напомним, корабли Великобритании и США вошли в Баренцево море утром 4 мая. Их немедленно взяли на сопровождение корабли и береговые средства контроля Северного флота РФ. 5 мая в море вышел второй по величине корабль СФ, ракетный крейсер "Маршал Устинов". Как сообщили в Минобороны, крейсер выполнит артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработает бой с кораблями условного противника.

Фото: Сергей Орлов/РИА Новости
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Эскадра НАТО зашла в Баренцево море впервые с середины 80-х годов, напомнил bmpd. По мнению китайского ресурса "Феникс", чью статью в переводе публикует ИноСМИ, США сознательно провоцируют Россию.

Хотя холодная война закончилась много лет назад, враждебность западных стран к России не ослабла. Даже то, что РФ протянула США руку помощи в разгар пандемии коронавируса, не смягчило двусторонние отношения.

Россия отреагировала на приход кораблей НАТО очень быстро - Баренцево море является стратегически важным регионом, где находятся базы Северного флота и незамерзающий город-порт Мурманск. В 80-е годы США направили к нему ударную группировку по главе с авианосцем Dwight D. Eisenhower. В ответ Советский Союз перебросил на север стратегические бомбардировщики и какое-то время страны пребывали в готовности начать боевые действия.

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