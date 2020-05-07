Пропавшего полтора месяца назад мальчика нашли мертвым в реке Вологде

В Вологодской области обнаружили провалившегося под лед семилетнего мальчика. Его искали с 15 марта, сообщила в четверг пресс-служба регионального УМЧС.

Трагедия случилась недалеко от дома в Вологде, где жил ребенок. Мальчик вышел на лед и провалился. ЧП произошло на глазах его младшей сестры и брата.

Сразу найти ребенка не удалось. Спасатели организовывали несколько операций, но так и не смогли обнаружить тело мальчика.

И вот теперь при патрулировании акватории реки Вологды в районе населенного пункта Лиминский пропавшего ребенка нашли. На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета.