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07.05.2020 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовный кодекс для поджигателей

Регионы Северо-Запада ужесточают требования пожарной безопасности
Текст: Ульяна Вылегжанина (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 97(8151)
Российские регионы один за другим вводят особый противопожарный режим, во время которого запрещен открытый огонь, а штрафы для нарушителей возрастают в два раза. Северо-Западный федеральный округ не стал исключением, хотя сезон палов травы и лесных пожаров, в отличие от Дальнего Востока и Сибири, здесь проходит относительно спокойно. По состоянию на конец апреля требования пожарной безопасности ужесточили в Калининградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областях.

Главной проблемой пожароопасного сезона, как и в прошлом году, в СЗФО стали палы сухой травы. Как отмечают в ГУ МЧС России по Новгородской области, пожарные подразделения выезжают на подобные возгорания до ста раз в сутки. Виновниками становятся и владельцы сельскохозяйственных угодий, и дачники, сжигающие старый мусор неподалеку от полей с сухостоем. В текущем году сложилась даже более тревожная ситуация, чем в прошлом, ведь многие новгородцы решили самоизолироваться на своих приусадебных участках.

Санкции за лесные пожары будут усилены в России

Особый противопожарный режим на Новгородчине ввели 6 апреля. Предполагается, что он будет действовать до 17 мая. Кстати, в регионе были зафиксированы не только массовые палы травы, но и три некрупных лесных пожара общей площадью 0,6 гектара. Их зафиксировали с помощью систем электронного мониторинга и потушили в течение суток.

Одним из "антилидеров" СЗФО по площади, пройденной огнем в лесах, стала Псковская область. По состоянию на конец апреля пожары затронули 17 гектаров зеленых массивов. Кроме того, в регионе, где особый противопожарный режим ввели 28 марта, зарегистрировали 357 палов сухой растительности на площади 443,4 гектара. Особые требования пожарной безопасности будут действовать, пока региональная администрация не издаст специальное постановление.

В Вологодской области первый (и пока единственный) лесной пожар произошел в начале апреля в Чагодощенском районе. С момента поступления сигнала о возгорании до момента его полной ликвидации прошло менее 20 часов. Огонь перекинулся на деревья с сухой травы.

- С 1 апреля 2020 года на территории региона действует особый противопожарный режим, - отмечает заместитель губернатора области Михаил Глазков. - Все службы приведены в полную готовность.

Тем временем в регион продолжает поступать лесопожарная техника. Так, специализированное автономное учреждение лесного хозяйства "Вологдалесхоз" заключило государственные контракты на поставку оборудования стоимостью 32 миллиона рублей в рамках регионального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология".

Что касается штрафов во время особого противопожарного режима, для физических лиц они достигают четырех тысяч рублей, для должностных лиц - 30 тысяч, для юридических лиц - полумиллиона рублей. Также нарушители должны возместить ущерб, нанесенный лесному фонду. Кроме того, к поджигателям применимы две статьи Уголовного кодекса РФ: "уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем" и "уничтожение или повреждение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем".

Однако уголовные дела, связанные с природными возгораниями, в нашей стране возбуждают редко. По информации МЧС России, к середине апреля насчитывалось около 60 таких дел, тогда как количество лесных пожаров измеряется тысячами. И не всегда причина в том, что нарушителя невозможно найти. Зачастую гражданам назначают минимально возможное административное взыскание.

Глава МЧС России Евгений Зиничев даже призвал переходить к более жестким наказаниям при выявлении фактов поджогов сухой растительности. Как пояснили в федеральном министерстве, вносить изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ не требуется. Действующее законодательство и сейчас позволяет стимулировать граждан более осторожно обращаться с огнем. Однако необходимо, выбирая наказание, прекратить жалеть поджигателей.

Прямая речь

Евгений Зиничев, глава МЧС России:

- Человеческий фактор в девяносто девяти процентах случаев становится причиной ландшафтных пожаров. Считаю, что приходит время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область СЗФО Ленинградская область СЗФО Новгородская область СЗФО Псковская область

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