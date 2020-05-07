На поддержку аграриев Архангельской области в этом году будет направлено более 840 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов. Почти столько же они получили в 2019-м. Еще 1,2 миллиарда российская казна выделит на четыре проекта комплексного развития сельских территорий Поморья - это второй в стране показатель после Якутии.

Сельское хозяйство на Севере всегда было делом рискованным - без финансовой поддержки государства отрасли не выжить. Но помощь должна приносить результат в виде новых ферм, роста поголовья скота, повышения надоев и урожая. Во многом это зависит от того, кому выделяются средства, на какие цели и насколько сложно их получить.

Сегодня в Поморье насчитывается 134 сельхозорганизации и 92 крестьянско-фермерских хозяйства. Поддержку получают прежде всего те, кто работает по главным для региона направлениям: производство молока, племенное животноводство, а также семеноводство. Приоритеты установлены Минсельхозом России исходя из климатических условий области.

Во всех этих сферах ситуация остается стабильной - по мнению специалистов, во многом благодаря господдержке. В прошлом сезоне не удалось выполнить только показатели по семенному материалу: погодные катаклизмы привели к переувлажнению почвы.

Производство молока понемногу растет, местные аграрии обеспечивают молоком 60 процентов рынка, открываются новые фермы. Самой эффективной мерой поддержки представители отрасли называют субсидию на возмещение части затрат по производству молока, которая стабильно выплачивается из года в год.

Но с 1 января 2020-го изменился механизм предоставления федеральных субсидий: теперь они делятся на стимулирующие и компенсирующие. Первые положены тем, кто увеличивает объемы производства, вторые - тем, кто выполняет целевые показатели за счет прежних.

Стимулирующие субсидии больше, но при их расчете учитывается целый ряд параметров - например, за наличие у предприятия кредитов положена добавка. С другой стороны, в расчет не берется такой важный фактор, как вложение средств.

Одно из сельхозпредприятий Няндомского района за свой счет реконструировало две фермы и построило три новых объекта. Сейчас в хозяйстве 750 коров, поголовье планируют довести до тысячи, поэтому стройку надо продолжать. По словам директора Николая Тарутина, предприятие заинтересовала федеральная программа по возмещению части затрат на капитальное строительство.

Самой эффективной мерой поддержки представители отрасли называют субсидию на возмещение части затрат по производству молока

- Мы сейчас работаем над тем, чтобы войти в программу, но для малого бизнеса это непросто. В проекте надо предусмотреть целый ряд требований, он должен пройти госэкспертизу. Все это влечет дополнительные затраты, причем без гарантии положительного результата. На мой взгляд, такую поддержку гораздо проще получить крупному предприятию, которое может потратить пять-десять миллионов рублей на стадии проектирования, - считает Николай Тарутин.

С другой стороны, в 2020 году появилась новая мера поддержки, рассчитанная только на малые хозяйства, - компенсация до 40 процентов затрат на приобретение сельхозтехники. Поскольку ее износ кое-где достигает 90 процентов, получатели не заставили себя ждать.

Практически все сельхозпроизводители пользуются финансовой помощью в том или ином виде. Это не только субсидии, но и гранты для фермерских хозяйств и кооперативов, а также льготные кредиты.

- Мер поддержки вполне достаточно, - полагает коношский фермер Павел Замолотов. - Но количество крестьянско-фермерских хозяйств за последние пять лет все же сократилось. По моим наблюдениям, главы КФХ, достигая определенного возраста, вынуждены закрываться, потому что нет преемственности поколений. Молодежь привлечь трудно, поскольку без субсидий хозяйство будет нерентабельным, а это не прибавляет уверенности в завтрашнем дне.

По данным регионального министерства АПК и торговли, 71 процент сельхозорганизаций области считаются прибыльными, но это с учетом субсидирования.

- Главная цель господдержки - обеспечить финансовую устойчивость предприятий, работающих в сложных северных условиях. По итогам прошлого года уровень рентабельности сельхозорганизаций с учетом субсидий составил 13 процентов, а их прибыль до уплаты налогов - 300 миллионов рублей. Казалось бы, сумма внушительная, но она лишь позволяет обеспечить расширенное воспроизводство. Без учета субсидий рентабельность уходит в минус. Это связано с ростом цен на энергоресурсы, автозапчасти, ремонт техники и многое другое, - отмечает министр АПК и торговли региона Ирина Бажанова.

По расчетам ведомства, для того чтобы сельхозпредприятия области оставались безубыточными, в 2020 году им необходимо дополнительно выделить порядка 175 миллионов рублей. В сложившейся экономической ситуации это будет непросто.

Кстати, сами фермеры, в отличие от городских бизнесменов, пока не ощущают серьезных негативных последствий режима ограничений. Нет проблем со сбытом на перерабатывающие предприятия и в торговые сети. С трудностями столкнулись только те аграрии, которые поставляли продукцию бюджетным организациям, остановившим работу.

Как у соседей?

В Ненецком округе на поддержку животноводов в 2020 году будет направлено более 250 миллионов рублей. Им частично возмещают затраты на производство мяса и доставку продукции, реконструкцию и строительство объектов АПК, предоставляют электричество по льготным тарифам и субсидии на молоко. Как отмечают в администрации округа, это способствует росту производства.