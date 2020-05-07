В Череповце тепловизоры на вокзалах определят людей с температурой

На железнодорожном и автовокзале Череповца установят потоковые тепловизоры. Эти устройства смогут сразу выявлять людей с повышенной температурой тела.

Как сообщили "РГ" в администрации Череповца, приборы намерены предоставить спонсоры. Принцип работы простой: гражданин останавливается возле турникета и устройство определяет его температуру. Если все в порядке, загорится зеленый сигнал индикатора.

На сегодняшний день в Череповце у 88 человек подтвержден COVID-19. На лечении в моногоспитале находится 31 пациент. Из них жителей Череповца - четверо.

Всего в Вологодской области выявлено 253 случая коронавирусной инфекции. 105 человек выздоровели, двое пациентов скончались.