На стройке в Калининграде рабочего насмерть завалило кирпичами

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке на улице Согласия в Калининграде.

Трагедия произошла 7 мая на строительстве многоквартирного жилого дома. Как сообщили в региональном управлении СКР, по предварительным данным, паллет с кирпичами упал с высоты ориентировочно 7-го этажа при перемещении подъемным краном.

21-летний рабочий, находившийся на строительной площадке, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по материалу доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.