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07.05.2020 13:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На стройке в Калининграде рабочего насмерть завалило кирпичами

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: СК РФ по Калининградской области Фото: СК РФ по Калининградской области
Фото: СК РФ по Калининградской области

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели рабочего на строительной площадке на улице Согласия в Калининграде.

Трагедия произошла 7 мая на строительстве многоквартирного жилого дома. Как сообщили в региональном управлении СКР, по предварительным данным, паллет с кирпичами упал с высоты ориентировочно 7-го этажа при перемещении подъемным краном.

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21-летний рабочий, находившийся на строительной площадке, получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Сейчас по материалу доследственной проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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