В Петербурге четыре человека умерли от коронавируса

В Петербурге число жертв COVID-19 возросло до 44 человек: накануне в городе подтверждена смерть еще четырех пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

Двое пациентов скончались в инфекционной больнице имени Боткина, это 71-летняя женщина и 67-летний мужчина. Пациент в возрасте 76 лет умер в больнице №2. Четвертая жертва болезни - женщина 48 лет, она скончалась в Госпитале ветеранов войн.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ пришла к выводу, что у всех четырех пациентов были хронические заболевания, среди них гипертония и обструктивная болезнь легких. Но причиной смерти стала двусторонняя пневмония, к развитию которой привел COVID-19.

На сегодняшний день в городе подтверждено 6190 случаев заболевания, из них 306 фактов выявлены за минувшие сутки. С начала пандемии от COVID-19 вылечились 1552 человека.