В Петербурге женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает женщину, которая в ночь на четверг потушила Вечный огонь на Марсовом поле. Как сообщает "Интерфакс", известны некоторые приметы хулиганки.

О том, что огонь на Марсовом поле не горит, полицейским сообщил прохожий.

- Отсмотрев записи камер видеонаблюдения, они выяснили, что в районе трех утра к мемориалу подошла женщина, потушила пламя и скрылась, - рассказал источник информационному агентству. - Нарушительнице около 50 лет, она небольшого роста, со светлыми волосами средней длины, была одета в серый спортивный костюм .