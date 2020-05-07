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07.05.2020 16:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге появился памятник самоизоляции

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
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Памятник самоизоляции появился в Санкт-Петербурге. Серия "Картинки-карантинки". #фотографсмагин #памятниксамоизоляции #пискаревскийпарк #самоизоляция #памятник #парк #репортаж #репортажнаяфотография #карантин #картинкикарантинки #картинкакарантинка #инфекция #изоляция #пандемия #пустота #санктпетербург #covid19 #коронавирус #оставайтесьдома #fujixt3 #fujifilm #fujifilmru #fujifilmrussia #spicollective #spicollective_street #spicollectiveinternational #street #streetphotography #foto_one_leica

Публикация от Алексей Смагин (@samstudio_spb)

Власти Петербурга сохранили памятник самоизоляции - арт-объект, изображающий человека и кошку. Этот памятник установил у входа в Пискаревский лесопарк неизвестный художник и по всем правилам его должны были ликвидировать, но горожане вступились за арт-объект.

Фото: iStock
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Как сообщает комитет по благоустройству, памятник перенесли на улицу Верности и передали на баланс администрации Калининского района. То, что арт-объект не оставили у входа в лесопарк, в комблаге объяснили тем, что конструкция была неустойчива.

Участок улицы Верности, где поставили арт-объект, в прошлом году был благоустроен, пока никаких малых архитектурных форм здесь нет, поэтому памятник и перенесли в эту локацию.

Сам памятник самоизоляции представляет собой прозрачный металлический куб с силуэтами человека и кошки. Пользователи соцсетей согласились с тем, что аналогия довольно точная, больше чем за полтора месяца, что в городе длится режим самоизоляции люди чувствуют, как с каждым днем им становится все теснее дома.

История с памятником самоизоляции уникальна. Дело в том, что в Петербурге, независимо от района, очень трепетно относятся к малым архитектурным формам. Любой арт-объект может быть установлен только с разрешения властей. Когда речь идет о каких-то локациях на центральных улицах, решение принимается специальной комиссией. Такие строгие правила введены в городе из-за большого количества охраняемых объектов, к ним относятся не только здания, но и многие парки. К тому же, желающих установить арт-объект в Петербурге довольно много и практика показывает, что многие проекты, которые попадают на комиссии, не выдерживают никакой критики ни в плане идеи, ни по качеству исполнения. Поэтому когда появляется любой самовольный объект, его безжалостно демонтируют. Памятник самоизоляции - пожалуй, первый случай в городе, когда объект, к тому же созданный анонимом, был просто взят и легализован.

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