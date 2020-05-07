В Петербурге нашли аферистов, обманувших безработных на 100 млн рублей

В Петербурге полиция прекратила деятельность псевдоброкерской фирмы, которая обманула не менее десяти тысяч человек под предлогом заработков на бирже. Жертвами становились безработные, которых уговаривали взять займы в МФО, чтобы уплатить взнос для участия в программе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность фирмы была масштабной. В одном только call-центре работало свыше 40 человек. Схема была следующая. Менеджеры находили анкеты резюме на сайтах поиска работы и предлагали гражданам "перестать работать на дядю" и заработать легкие деньги на бирже. Желающие, как ни странно, находились. Их приглашали в офисы и показывали, как работает программа.

Правда, настоящей игры на бирже не было. Пришедшим показывали компьютерную симуляцию, которая по сути своей являлась мультфильмом со вполне определенным сценарием, когда на какие бы кнопки не жал гражданин, акции шли вверх и он выигрывал. Граждан убеждали: игра на бирже - высокодоходное и безопасное занятие. Люди верили и несли деньги. У кого не было сбережений обращались за кредитами в банки или МФО. Правда, когда люди уже вносили сбережения и начинали заниматься финансовыми операциями через персональных менеджеров, удача от них отворачивалась и они теряли деньги. Менеджеры объясняли это общей нестабильной экономической ситуацией, в полиции полагают, что такой сценарий был задуман изначально.

Клиенты оставались без денег и с непогашенными кредитами, а неутомимые менеджеры искали новых игроков, желающих быстро разбогатеть.

Сейчас полицейские задержали трех человек, подозреваемых в организации работы фирмы, изъяты мобильные телефоны, в которых сохранилась переписка с 10,5 тысячами клиентов, также изучается бухгалтерская отчетность. Полицейские постепенно формируют список пострадавших. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".