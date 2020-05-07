В Петербурге при обрушении строительных лесов погиб человек

В Петербурге на улице Расстанной, 17, произошло обрушение строительных конструкций. Погиб один человек, пятеро получили травмы, сообщили "РГ" в Управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

Личность погибшего установлена, известно, что это 33-летний мужчина. Пятерых человек госпитализировали, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

По адресу Расстанная, 17, ведется строительство 11-этажного здания. Сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.