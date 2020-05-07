В Петербурге прошла генеральная репетиция воздушного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие 30 экипажей самолетов и вертолетов.

Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, взлеты оперативно-тактической авиации происходили с аэродромов в Петрозаводске и Хотилово Тверской области, армейской - с аэродрома Пушкина, а транспортной - с аэродрома Левашово. Парадный строй авиации прошел над Пискаревским мемориальным кладбищем и Дворцовым мостом. После этого самолеты и вертолеты ушли в сторону Кронштадта.

Во главе торжественного строя был тяжелый транспортный вертолет Ми-26. Пролетели в петербургском небе звенья многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 "Аллигатор". В генеральной репетиции также участвовали экипажи транспортных самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребителей-бомбардировщиков, истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ.