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07.05.2020 19:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге у вылечившихся от COVID-19 начался забор плазмы

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге городская станция переливания крови начала забор плазмы у горожан, которые вылечились от коронавирусной инфекции. Плазму планируется направлять для лечения пациентов, которые находятся в больницах города в тяжелом состоянии.

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Доноры проходят тщательный отбор. Это могут быть только полностью излечившиеся пациенты, у которых появились антитела к COVID-19. Также это в целом должны быть здоровые люди, которым не противопоказано донорство. Перед сдачей их кровь проверяют на наличие СПИДа, гепатита и ряда других заболеваний.

Людям, которые сдают плазму, будут выплачиваться деньги, как и всем донорам. Один человек за раз сможет сдать до 600 миллилитров плазмы.

На сегодняшний день в Петербурге от коронавирусной инфекции вылечилось 1552 человека.

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