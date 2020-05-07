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Есть работа

В Петербурге вырос спрос на вахтовиков
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 97(8151)
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали изменения на рынке труда в сегменте вахтового персонала. Экспертов интересовало, для представителей каких профессий сейчас открывают вакансии в Санкт-Петербурге с возможностью работать вахтовым методом, на какое финансовое вознаграждение могут рассчитывать соискатели и каков портрет современного вахтовика.

Согласно результатам исследований, число вакансий с вахтой, размещенных в период с января по апрель текущего года в Петербурге, выросло в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, прирост к 2019 году составил 22 процента. При этом в марте - апреле 2020 года рынок предложений о работе для вахтовиков стал больше на 39 процентов, чем годом ранее.

Фото: iStock
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Наибольшим спросом за последние два месяца у работодателей пользуются строители (38 процентов от всех вахтовых вакансий), представители рабочих профессий (34 процента), сфер производства (18 процентов) и транспорта (11 процентов). Есть варианты трудоустройства для медицинских работников (шесть процентов), специалистов в области безопасности, а также добычи сырья (по пять процентов на каждую сферу).

Вахтовый персонал наиболее активно привлекают компании из отраслей строительства, эксплуатации и проектирования (30 процентов), услуг для бизнеса (23 процента), тяжелого машиностроения (пять процентов), перевозок и логистики (четыре процента).

Как выяснили исследователи, требования к опыту работы специалистов из разных профессиональных областей, готовых работать вахтовым методом, так же высоки, как и средние предлагаемые зарплаты. В марте - апреле 2020 года в вакансиях с упоминанием вахты на hh.ru среднее предложение по зарплате в Петербурге составило 75 000 рублей, хотя в прошлом году этот показатель достигал 65 000 рублей. Вместе с этим почти в каждой второй вакансии требовались специалисты с опытом работы от трех до шести лет (47 процентов) и в каждой третьей - с профессиональным стажем от одного года до трех лет. Всего 14 процентов вариантов были доступны соискателям начального уровня.

Требования к вахтовикам так же высоки, как и зарплаты

Несмотря на высокий спрос и предлагаемые зарплаты, только в четырех процентах резюме петербуржцев (от общего количества всех резюме, открытых в марте - апреле этого года) была указана возможность работать вахтовым методом. Среднестатистический портрет будущего вахтовика таков: 78 процентов из них - мужчины, в целом у 61 процента соискателей высшее образование, у восьми процентов - неоконченное высшее, у 17 процентов - среднее специальное, а у оставшихся 14 процентов кандидатов - лишь среднее. Основной поток соискателей в возрасте 26-35 лет (40 процентов) и 36-45 лет (23 процента).

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Среди потенциальных вахтовиков на открытом рынке труда Петербурга больше всего насчитывается представителей сфер строительства (12 процентов от всех резюме в марте - апреле), производства и сельского хозяйства (11 процентов), транспорта и логистики (10 процентов), начинающих специалистов и студентов (девять процентов) и даже ИТ-специалистов (девять процентов).

Кстати

Согласно исследованиям, сегодня наиболее негативные настроения в отношении работы у работников туристической сферы, индустрии искусства и развлечений, а также у топ-менеджеров и кандидатов из финансового сектора. Наиболее уверенно на рынке труда пока чувствуют себя соискатели в IT-сфере, начинающие специалисты, медики, представители рабочих профессий.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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