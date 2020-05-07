В Вологодской области до лета продлили режим самоизоляции

В Вологодской области до 1 июня будут продлены ограничения, связанные с самоизоляцией и карантинными мерами, при этом промышленные предприятия продолжат свою работу и их перечень будет расширен. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В Вологодской области ситуация с распространением коронавирусной инфекции более ли менее стабильна.

С 12 мая, когда закончатся выходные дни, в регионе заработают все промышленные предприятия, в том числе и из смежных отраслей, которые ранее были закрыты. Это нужно, чтобы запустить технологические цепочки. Смогут открыться не только крупные предприятия, но и субъекты малого и среднего предпринимательства. По оценкам властей Вологодской области, заработает свыше 80 процентов всех субъектов МСП.

Но при этом режим ограничений будет сохраняться и более того, по отдельным направлениям, усилится. В частности, помимо обязательного в регионе масочного режима, будет введено и требование носить перчатки в местах скопления людей, например, в магазинах и в общественном транспорте.

Как заявил Олег Кувшинников, усиления требований связаны с тем, что в связи с открытием предприятий на улицах будет больше людей и дополнительные меры безопасности призваны не допустить вспышки коронавирусной инфекции.

На данный момент в Вологодской области подтверждено 253 случая коронавирусной инфекции, 105 человек выздоровели, двое скончались.