Ветеран из Петербурга собрала два миллиона для врачей

97-летняя петербурженка Зинаида Антоновна Корнева за несколько дней стала звездой соцсетей. Пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, объявила сбор средств для врачей, пострадавших от коронавирусной инфекции. За несколько дней пенсионерке удалось собрать больше двух миллионов рублей.

Зинаида Антоновна признается, к медицинскому сообществу у нее особое отношение. Ее дочь и внучка - врачи. Да и в силу возраста Корнева часто бывает в больницах и поликлиниках. И сейчас, когда врачи оказались в зоне самого большого риска, Зинаида Антоновна не смогла остаться в стороне. "Такая жалость к врачам, что я поняла: просто надо помочь", - говорит пенсионерка.

Сейчас она вместе с внучкой самоизолировалась на даче. Теплыми весенними вечерами Корнева записывает видео на своем канале в YouTube, где рассказывает о войне. За несколько дней на ее канале уже появилось свыше 7600 постоянных подписчиков, которые могут переводить пожертвования. Пенсионерка поставила цель - собрать три миллиона рублей семьям врачей, пострадавших от COVID-19.