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07.05.2020 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Просто надо помочь..."

Ветеран из Петербурга собрала два миллиона для врачей
Текст: Вера Черенева ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 98(8152)
97-летняя петербурженка Зинаида Антоновна Корнева за несколько дней стала звездой соцсетей. Пожилая женщина, ветеран Великой Отечественной войны, объявила сбор средств для врачей, пострадавших от коронавирусной инфекции. За несколько дней пенсионерке удалось собрать больше двух миллионов рублей.

Зинаида Антоновна признается, к медицинскому сообществу у нее особое отношение. Ее дочь и внучка - врачи. Да и в силу возраста Корнева часто бывает в больницах и поликлиниках. И сейчас, когда врачи оказались в зоне самого большого риска, Зинаида Антоновна не смогла остаться в стороне. "Такая жалость к врачам, что я поняла: просто надо помочь", - говорит пенсионерка.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
В России стартовала акция #молимсязаврачей

Сейчас она вместе с внучкой самоизолировалась на даче. Теплыми весенними вечерами Корнева записывает видео на своем канале в YouTube, где рассказывает о войне. За несколько дней на ее канале уже появилось свыше 7600 постоянных подписчиков, которые могут переводить пожертвования. Пенсионерка поставила цель - собрать три миллиона рублей семьям врачей, пострадавших от COVID-19.

Общество Соцсфера Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Распространение коронавируса COVID-19

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