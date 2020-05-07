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07.05.2020 14:07
Проект: В регионах

Что-то сломалось в экспортной цепочке...

Агробизнес юга просит государство увеличить квоту на продажу сельхозпродукции за границу
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 97(8151)
В России менее чем за месяц была исчерпана квота на экспорт семи миллионов тонн пшеницы, кукурузы, ржи и ячменя. Хотя бизнесмены и эксперты рассчитывали, что с учетом темпов отгрузки ее хватит до конца мая. Агропредприятия Ростовской области и Краснодарского края, на которые приходится практически весь экспорт зерновых из России, оказались в сложной ситуации. Под угрозой срыва контракты на десятки миллионов долларов.

Причем 24 апреля квота была выбрана менее чем на четыре миллиона тонн, но уже 26-го, к середине дня, оказалась исчерпана. Как получилось, что 3,05 миллиона тонн ушли за неполные три дня? На тематических форумах и в чатах стали появляться самые разные "теории заговора". Но все гораздо проще: причина в применении так называемого неполного таможенного декларирования товара. Многие участники рынка считают, что данный объем не подтвержден реальным товаром и поэтому кто-то из недобросовестных игроков набрал "воздуха" для формирования дефицита по квоте.

Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
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- Любое ручное регулирование будет негативно отражаться на рынке, пострадают и смежные направления в "пищевой цепочке" экспорта. Например, может резко измениться фрахт судов, и судовладельцы получат внезапный финансовый удар, - говорит руководитель комитета АПК РОО "Опора России" Михаил Марышев. - Пока предприниматели не совсем понимают, что делать в данной ситуации. Но у многих уже зафрахтованы суда, подписаны контракты с импортерами за рубежом, товар находится в портах, вагонах, на складах, судах, на предприятиях у сельхозпроизводителей. Все компании, попавшие в эту ситуацию, будут нести финансовые убытки, пострадает их деловая репутация на внешнем рынке. Это тревожный сигнал для нашего региона, у которого огромный экспортный потенциал. Не хотелось бы потерять позиции, которые завоевывались годами.

К слову, в похожей ситуации оказались экспортеры, попавшие под так называемое решение номер 43 коллегии ЕвразЭС от 31 марта "О мерах нетарифного регулирования". Этот документ ограничивает вывоз из Евразийского экономического союза отдельных видов продовольственных товаров. Например, управление Россельхознадзора по Воронежской области отказалось выдать фитосанитарные сертификаты на 1,6 тысячи тонн соевых бобов примерно на 50 миллионов рублей, хотя товар уже прошел таможню или был полностью готов к отгрузке. Астраханская компания еще 4 февраля 2020 года заключила договор на поставку соевых бобов в Азербайджан из Воронежской области почти на полсотни миллионов рублей. Воронежский филиал ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" выдал положительное заключение о карантинном фитосанитарном состоянии, а таможенные органы разрешили выпуск продукции за рубеж к 1 апреля. 10-го числа компания обратилась в региональное управление Россельхознадзора за санитарными сертификатами. Четверо суток чиновники ведомства рассматривали обращение, а потом выдали отказ. Дескать, срок вышел.

Фото: Сергей Винник / РГ
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- По закону решение Евразийской комиссии вступает в силу только через десять календарных дней после официального опубликования, то есть 12 апреля. Юридически все заявки, которые были поданы раньше этого дня, должны быть рассмотрены. Их нельзя отклонить на основании изменений, не вступивших в законную силу. Но воронежский Россельхознадзор нас и слышать не хочет, - разводит руками замгенерального директора компании-экспортера Михаил Антасевич. - У нас 22 вагона стоят загруженными уже месяц, теперь еще простой на майские праздники. Азербайджанские партнеры грозят судебными исками, они требуют компенсации. Наши убытки существенно превысят 50 миллионов рублей, а фирма с 15-летней историей окажется на грани банкротства. Кто обяжет чиновников работать по закону? Кто нам возместит убытки? А ведь таких, как мы, немало.

- В этом году урожай в России ожидается около 120 миллионов тонн, плюс большие переходящие остатки. Внутри страны может быть переработана максимум половина. Думаю, для продовольственной безопасности нет никакого риска, а бизнесу необходимо добиваться отмены всех ограничений на экспорт, - приходит к выводу редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - И сейчас крайне важно, чтобы как можно больше участников рынка консолидировались и публично выразили свое мнение. Ведь задание президента удвоить агроэкспорт к 2024 году никто не отменял.

Прямая речь

Андрей Сизов, директор агентства "Совэкон":

- По моему мнению, квота не нужна. Но при ее введении были установлены единые для всех правила, смена которых на данном этапе может только ухудшить ситуацию. Например, мне непонятно, почему трейдеры, доставив зерно в порт, тянули с получением таможенной декларации, зная о квоте. Выбирали ее на самом деле экспортеры, которые планируют выполнить контракты. А если таможня начнет проверку, какие-то поставки могут и сорваться. Безусловно, "Опоре России" и всем участникам рынка стоит добиваться отмены квоты в целом и на всех уровнях.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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