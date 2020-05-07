Новости

Названы регионы-лидеры по новым случаям COVID-19 11:37
На Урале энергетики перечислят ветеранам по тысяче рублей 11:36
В Петербурге хулиганка потушила Вечный огонь на Марсовом поле 11:35
С 18 мая в Республике Крым возобновит работу большинство предприятий 11:35
В Москве почти 45% заболевших коронавирусом младше 45 лет 11:33
Турнир, который состоится: РЕН ТВ покажет поединки UFC в прямом эфире 11:29
Skoda рассказала, когда новый Rapid появится у дилеров в России 11:25
Администратор паблика "Омбудсмен полиции" задержан в Москве за шантаж 11:22
Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году 11:16
В Прикамье с диагнозом коронавирус умер восемнадцатый пациент 11:12
В Мосгордуме призвали ужесточить наказание для нарушителей карантина 11:11
УАЗ выпустит экономичный "Пикап" 11:10
Ростуризм завершает разработку плана по восстановлению туротрасли 11:07
Минпросвещения предложило создать правительственную комиссию по русскому языку 11:07
В Ирландии могут ввести дополнительный выходной для поддержки туризма 11:05
В Крыму подтверждена первая смерть пациента с коронавирусом 11:03
Могут ли магазины для взрослых работать в пандемию 10:57
Во Владивостоке возвели патриотический монумент "Стена памяти" 10:55
Сбербанк бесплатно продлил аренду банковских ячеек 10:50
Сотрудники Московского авиацентра совершили в апреле 41 вылет 10:50
Врач назвала внешние признаки, указывающие на проблемы с кишечником 10:42
С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим 10:40
В Волгограде три человека погибли в ДТП 10:39
В Забайкалье начался протиВОВирусный онлайн-квест "Азимут на Победу" 10:37
Верховный суд Израиля одобрил формирование правительственной коалиции 10:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Новые майские законы касаются Знамени Победы и дополнительных льгот
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
Что получит в подарок на 180-летие Петр Чайковский
07.05.2020 11:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году

Текст: Юлия Суконкина

В Крыму проведение курортного сезона-2020 пока под большим вопросом. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымский экономист дал прогноз туризму после отмены самоизоляции

- Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится, - отметил Аксенов. - Если позволит благоприятная эпидемическая обстановка, то можно будет говорить о внутреннем туризме. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора.

Также санаториям и средствам размещения под ответственность их руководителей разрешено проводить работы, связанные с благоустройством, ремонтом и подготовкой к сезону.

Напомним, в Крыму с 28 марта для предотвращения распространения коронавируса приостановлена работа всех средств размещения туристов до 1 июня 2020 года. В течение двух месяцев запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах.

Тем не менее пока крымские санатории и отели сохранили высокий уровень бронирования на летний сезон. А некоторые средства размещения на свой страх и риск уже возобновили бронирование номеров на июнь.

В Крыму зарегистрировано 168 случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.

Экономика Туризм Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Развитие туризма в России Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Кабмин обсудит выделение средств на поддержку авиакомпаний
Силуанов: Никаких "заморозок" и конвертации депозитов не будет
Участвующие в борьбе с COVID медики будут дополнительно застрахованы
Попова: Принятые меры задержали распространение COVID-19 на два месяца
Законы мая защитят детей, наши деньги, здоровье и женскую красоту
Эксперт ЦБ дала советы безработным и людям с небольшими доходам