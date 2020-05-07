Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона в 2020 году

В Крыму проведение курортного сезона-2020 пока под большим вопросом. Об этом на заседании оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения коронавирусной инфекции заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- Курортный сезон вряд ли, по-честному мы говорим, состоится, - отметил Аксенов. - Если позволит благоприятная эпидемическая обстановка, то можно будет говорить о внутреннем туризме. Мы программу свою формируем, готовимся, но к этому должны быть показания Роспотребнадзора.

Также санаториям и средствам размещения под ответственность их руководителей разрешено проводить работы, связанные с благоустройством, ремонтом и подготовкой к сезону.

Напомним, в Крыму с 28 марта для предотвращения распространения коронавируса приостановлена работа всех средств размещения туристов до 1 июня 2020 года. В течение двух месяцев запрещено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях и гостиницах.

Тем не менее пока крымские санатории и отели сохранили высокий уровень бронирования на летний сезон. А некоторые средства размещения на свой страх и риск уже возобновили бронирование номеров на июнь.

В Крыму зарегистрировано 168 случаев COVID-19, при этом 41 пациент уже выписан из больниц с выздоровлением.