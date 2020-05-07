Одной из самых пострадавших отраслей из-за коронавируса стала пресса. На печатную индустрию обрушилось сразу несколько напастей: резко упали рекламные бюджеты, практически повсеместно закрылись киоски, появились сложности в работе типографий и в дистрибуции, а на фоне падения доходов люди стали отказываться от подписки. Стоит ли ждать конца эпохи традиционных СМИ?

Две недели назад председатель Ростовского регионального отделения Союза журналистов России, главный редактор областной газеты "Наше время" Вера Южанская обратилась к губернатору Василию Голубеву с просьбой обратить внимание на проблемы отрасли. "У предприятий уже нет денег даже на заработную плату сотрудникам. Нет средств на оплату типографских услуг, доставку, бумагу", - говорится в обращении. Более того, если для государственных и муниципальных изданий не будет субсидий, то "это приведет к гибели всей системы городских, районных и областных СМИ в ближайшие один-два месяца".

В разговоре с корреспондентом "Российской газеты" Вера Южанская пояснила, что губернатор всегда серьезно относился к прессе, благодаря ему Ростовская область одной из первых в стране включила продукцию печатных СМИ в перечень товаров первой необходимости во время вынужденной самоизоляции. Тем не менее экономическая конъюнктура складывается настолько сложно, что этих мер может быть недостаточно.

- У нас резко снизились розничные продажи, ведь средний возраст киоскеров превышает 65 лет (в отрасли низкая зарплата, и на эти позиции в основном идут пенсионеры), а им сейчас запрещено работать, - говорит Южанская. - СМИ пытаются найти какие-то альтернативные варианты. Например, наши самарские коллеги ходят вместе с почтальонами и агитируют людей подписываться. Но это возможно только в крупных городах. А что делать в районных центрах, поселках и хуторах? Часть тиража мы сегодня отдаем на почту, где она более-менее успешно продается. Хотя люди в провинции по-прежнему любят и хотят читать газеты, такие решения все равно не смогут восполнить наши потери. Самая неопределенная ситуация, конечно, с подпиской на второе полугодие. Досрочная подписка "предсказывает" снижение тиражей примерно в два раза от нынешнего уровня.

Не лучше обстоят дела и в других сегментах СМИ. Учредитель нескольких печатных и электронных изданий ростовский бизнесмен Андрей Дзюба говорит, что рынок деловых отраслевых журналов и глянца тоже "практически на нуле".

- Выпуск нашего федерального журнала, посвященного ювелирному делу, остановлен. Ювелирные магазины закрыты. Поэтому производители, оптовые торговые компании и сетевые ювелирные магазины, наша целевая аудитория, не вкладывают деньги в рекламу. Отменены все выставки 2020 года. А для наших менеджеров по рекламе такие мероприятия были одним из основных источников новых клиентов, - рассказывает Андрей Дзюба. - Другой полноцветный журнал, посвященный сельскому хозяйству ЮФО, выходит, но потерял примерно 85 процентов рекламных доходов.

У издательского дома Дзюбы есть несколько сайтов, в том числе электронные версии печатных проектов. В условиях самоизоляции посещаемость выросла в два раза, но рекламные доходы от этого не увеличились, признается бизнесмен: "Даже наоборот. Постоянные клиенты, которые размещали рекламу в интернете и получали хорошую конверсию, сейчас просят скидки до 40 - 50 процентов от прайса. На ювелирном портале мы пошли навстречу ключевому партнеру и сделали скидку 30 процентов, однако пока он даже эти деньги не заплатил".

В связи с этим многие журналисты опасаются оказаться без работы. Некоторые, будучи штатными сотрудниками СМИ, уже сейчас ищут альтернативные виды заработка. Например, сразу несколько корреспондентов признались, что открыли свои каналы на платформе "Яндекс. Дзен". Но заработать там пока не очень-то получается.

- Я стараюсь выполнять все рекомендации "Дзена", пишу несколько заметок в день, с уникальным контентом, собственными или покупными фотографиями и так далее. Некоторые заметки собирают по 20 - 30 тысяч просмотров, а другие даже "выстреливали" за 100 тысяч. Тем не менее за несколько месяцев упорного труда я заработал чуть больше пяти тысяч рублей, - рассказывает один из журналистов. - Сложно делать основную работу и писать качественные тексты в свой блог. Если в течение ближайших недель не смогу самостоятельно "раскрутить" проект и начать зарабатывать, то закрою его.

Другой коллега несколько месяцев назад стал писать для греческих общественно-политических изданий на тему религии, культуры и межнациональных отношений.

- Работаю для бумажных и электронных СМИ. Гонорар зависит от объема написанного. Платят в евро, так что рост курса мне только на руку, - смеется журналист. Но тут же оговаривается, что заказов немного. Прожить на эти доходы нельзя.

Очевидно, что нынешний кризис переживут не все издания, отмечает Андрей Дзюба, но говорить о гибели бумажной прессы рано.

- Все равно большая часть доходов нашей компании, например, пока приходится на печатную продукцию. Рекламодатель охотнее платит за то, что можно "пощупать руками". Кроме того, рекламные бюджеты в интернете сильно "размываются" по тематическим сайтам и блогам, часть рекламодателей идет напрямую в поисковые системы Яндекс и Google, а также в социальные сети. Сервисы постоянно меняются, число таких площадок растет каждый год, поэтому рекламодатели часто не понимают, что происходит и какие каналы окажутся действительно эффективными.

Привычная схема, где реклама идет в бумажную версию и на сайт того же издания, дает предсказуемую коммерческую отдачу. А еще в этом случае рекламодатель работает со специалистами, которые знают свое ремесло. Самостоятельно заходить в соцсети с рекламной кампанией, подбирать "правильные ключевые слова" для поисковых систем, отслеживать конверсию - на такое готовы далеко не все. Конечно, можно нанять специалиста. Но кто даст гарантию, что он распорядится деньгами эффективно? И во сколько обойдется такая реклама, к которой вдобавок нужен отдельный человек на зарплате?

- Рынок трансформируется, но ждать концептуального изменения системы СМИ пока не стоит, - уверен Андрей Дзюба. - Полагаю, что сайты начнут обрастать дополнительными сервисами, которые могут привлечь заинтересованную аудиторию. Например, деловые СМИ станут эдаким симбиозом новостных агрегаторов, маркетплейсов и других электронных сервисов.

Что еще примечательно, кризис дал прекрасную возможность проявить себя маленьким независимым СМИ. Например, если раньше получить эксклюзивный комментарий федерального эксперта для неизвестного издания из глубинки было крайне сложно, то в условиях карантина многие охотно дают интервью, соглашаются на прямые эфиры в "Инстаграме", скайпе или Zoom. И уже нет никакой разницы, берет интервью федеральное новостное агентство или же корреспондент, который сидит дома на диване в маленьком, никому не известном городке. В этом плане возможностей стало больше.

Кроме того, сейчас стали меняться каналы распространения информации, утверждают эксперты. Если еще десять лет назад считалось, что медиа постепенно переселятся из бумаги на сайты, теперь и эта концепция устарела. На первый план выходят социальные сети, тематические новостные каналы в Telegram и WhatsApp и тому подобные новейшие средства массовой коммуникации. Такие каналы не будут конкурировать с традиционными СМИ, но некоторые отраслевые каналы, которые отвечают потребностям узких целевых аудиторий, смогут стать полноценными информационными бизнес-проектами.