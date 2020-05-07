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07.05.2020 14:22
Проект: В регионах

Стрелка "бизнес-барометра" упала

Только 14 процентов предпринимателей успешно противостоят пандемии
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Экономика Юга России № 97(8151)
Около 14 процентов представителей малого и среднего бизнеса в Ростовской области смогли адаптироваться к работе в условиях самоизоляции, а часть из них отмечает, что им помогло государство.

Это данные второго этапа опроса, который провела Торгово-промышленная палата РФ в рамках проекта "Бизнес-барометр страны". Положительную динамику зафиксировали 12 процентов предпринимателей донского региона. Еще 2 процента заявили, что им удалось воспользоваться поддержкой, их дело даже начало развиваться, так как услуги оказались востребованными.

Фото: iStock
Таких преференций и льгот бизнес еще не получал

Однако у 62 процентов опрошенных "бизнес стоит уже несколько недель". Это подтверждает руководитель небольшого предприятия, поставляющего лакокрасочные материалы, Андрей Говоров.

- Остались только постоянные заказчики, среди которых производители сельхозтехники. Новых найти не получается, - рассказал он. - Продажи сократились наполовину.

В стране таких в среднем 54 процента. Почти четверть признались, что ситуация ухудшилась: "под меры поддержки государства мы не попали, увольняем персонал". В России в таком положении оказались 33 процента компаний.

О том, что мер поддержки бизнеса достаточно, заявили только 8 процентов, еще 4 утверждают, что они не нуждаются в помощи. Но больше половины, 56 процентов, в регионе "не понимают, как воспользоваться мерами поддержки", в частности, из-за необоснованных отказов банков. Многие работают в отраслях, которые не отнесены к группе наиболее пострадавших.

- Обращался за кредитом в банк, отказали вообще, не объяснив причин, - пожаловался владелец торговых площадей в Ростове Владимир Анохин. - Не хочу терять арендаторов, поэтому пошел им на уступки, но мне тоже где-то надо брать средства на расходы, хотя бы на коммунальные платежи. Взял ссуду в другом банке, но не беспроцентную.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Чуть меньше 40 процентов предпринимателей региона надеются, что появится дополнительная помощь. Тех мер, что приняты в настоящее время, по их мнению, недостаточно. Почти каждый третий не знает, какую помощь можно получить, куда обращаться за поддержкой. 38 процентов заявили, что "объявляют одни меры поддержки, приходишь получать - другая информация".

Отсрочкой уплаты налогов воспользуются 30 процентов, кредитными каникулами - только 19 процентов, а вот взять кредит с нулевой ставкой на зарплату сотрудникам готовы лишь около 17 процентов предпринимателей. Большинство считает, что восстанавливать бизнес придется год-два, и выплачивать долг они не готовы.

Справка "РГ"

В Ростовской области в опросе приняли участие около 600 предпринимателей. Всего в России было опрошено около 22 тысяч. В основном это представители малого и среднего бизнеса и ИП. Они работают в сфере услуг, в торговле, общепите, на транспорте, занимаются производством, строительством, туризмом, образованием, сельским хозяйством, недвижимостью, компьютерными услугами.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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