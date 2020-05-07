Рекордно низкое весеннее половодье этого года создало проблемы не только для донских рыбохозяйственных предприятий. Каковы будут последствия обмеления реки для судоходства?

Бесснежная зима привела к тому, что скорость потока на входе в Цимлянское водохранилище в середине апреля оказалась минимальной за всю историю эксплуатации рукотворного моря, 552 кубических метра в секунду. Специалисты не исключают, что экстремальная маловодность может привести к введению ограничения судоходства, а ведь Дон - артерия не просто местного значения. Эта река является частью Единой глубоководной системы Европейской части страны (ЕГС). В месте максимального сближения Дон связан с Волгой Волго-Донским каналом. Движение судов из Черного и Азовского в Каспийское море, а также вверх по Волге обеспечивает торговые связи с прикаспийскими странами.

Даже прогнозируемое сокращение грузопотока из-за приостановившейся в настоящее время деятельности многих предприятий вряд ли упростит навигацию. На недавнем заседании Морского совета при правительстве Ростовской области руководитель ФБУ "Азово-Донская бассейновая администрация" Сергей Гайдаев сообщил, что, по всей видимости, водный путь Нижнего Дона на пределе своих возможностей.

Нельзя сказать, что это стало для участников заседания сюрпризом. Заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов еще в марте говорил о том, что приток воды в бассейнах Дона и Оки в период половодья может сократиться вдвое. Об этом предупреждали и специалисты Гидрометцентра. К сожалению, прогнозы полностью подтвердились. Отсутствие снега зимой привело к тому, что реки остались на грунтовом питании, а полноводность Дона на 70 процентов обеспечивает именно тающий севернее снег. В результате этих процессов в нынешнем году будет самый низкий сезонный уровень воды в реках. Таковы данные Росводресурсов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Росморречфлот уже ввел ограничения на водохозяйственную деятельность в бассейне Дона, в том числе на движение водного транспорта. Ширина судового хода на девяти перекатах в Азово-Донском бассейне внутренних водных путей сужена до 50 метров, а расхождение и обгон судов на этих участках запрещены.

Заместитель губернатора Виктор Вовк поручил проработать решения, как избежать скопления судов на Дону.

- В условиях маловодности необходимо принять превентивные меры, чтобы исключить заход и простой флота, в том числе с нефтепродуктами, на участках водного пути, - сказал Виктор Вовк. - Такой опыт есть, в подобных условиях мы проводили навигацию в 2015 году.

Действительно моряки до сих пор недобрым словом вспоминают 2015 год, когда на Дону пришлось ввести временное ограничение на осадку судов. От Кочетовского гидроузла до Аксая допускалась осадка не более чем на 290 сантиметров, от Константиновского до Кочетовского гидроузла, а также oт Усть-Донецкого порта до устья реки Северский Донец - до 330. Ситуация была крайне напряженной. На Дону стояло до 70 нефтеналивных судов. Грузов стали перевозить гораздо меньше, снизилась рентабельность судоходства. Водные грузоперевозки составили тогда примерно 8,7 миллиона тонн. Не исключено, что в текущем году Ростовская область не сможет достичь даже этого показателя.

- Глубина будет максимум 290 сантиметров при гарантированном судовом ходе 340 сантиметров. Да и эта глубина, 290 сантиметров, может сохраниться недолго, пока дает приток Северский Донец. Когда он иссякнет, мы начнем понижать глубины, - объяснил Гайдаев.

Поэтому и навигацию этой весной в Ростовской области открыли раньше - с 24 марта, чтобы зимующие в Ростове и Азове суда с осадкой 270 сантиметров успели безопасно уйти на Волгу.

Можно ли изменить сложившуюся ситуацию? С 1 июня, то есть сразу после завершения нерестового периода, будут возобновлены дноуглубительные работы на ряде лимитирующих участков. Есть, правда, и здесь проблема. Обходятся такие работы очень дорого, и для их проведения не хватает оборудования. Построить дноуглубительное судно стоит огромных денег, около миллиарда рублей, и займет это год-два. Даже ремонт такого судна обойдется не в один десяток миллионов рублей. И тем не менее в 2020 году дноуглубительные работы запланированы в большом объеме - 1,35 миллиона кубометров грунта. Это сопоставимо с тем, что было сделано в прошлом году.

Кроме того, судоходным компаниям окажут помощь. Проводку будут осуществлять методом лидирования судов, имеющих повышенную осадку с запасом воды под днищем 10 сантиметров вместо нормативных 20. Но, как предупредил Сергей Гайдаев, даже весь комплекс запланированных мер не позволит обеспечить загрузку на полную осадку. Это приведет к потере грузооборота и отразится на себестоимости перевозок.

Актуально

Решить проблему маловодности Дона на долгий срок мог бы Багаевский гидроузел, но введение его в эксплуатацию было отложено. В настоящее время Росморречфлот проводит новый конкурс на второй этап строительства. Прием заявок закончится 22 мая 2020 года. В скором времени станет известно, кто же будет генеральным подрядчиком. Цена контракта - более 21 миллиарда рублей. Напомним, предыдущий конкурс был отменен из-за корректировки сроков и суммы контракта. В ходе второго этапа планируется построить судоходный шлюз, верхний и нижний подходные каналы с причалонаправляющими сооружениями, водосбросную плотину, рыбопропускной шлюз, рыбоходно-нерестовый канал, подъездную дорогу, водозабор, защитные дамбы, участки берегоукрепления и другие объекты. Сдать гидроузел в эксплуатацию планируется к концу 2023 года. При усиливающейся маловодности Дона реализация такого масштабного проекта обеспечит необходимые габариты водных путей. Считается, что работа гидроузла улучшит водно-хозяйственную обстановку в регионе. Промедление с его вводом негативно скажется, в том числе, на речном судоходстве. Напомним, что замгубернатора области Виктор Вовк назвал строительство Багаевского гидроузла самым крупным проектом, реализуемым в области в постсоветское время.