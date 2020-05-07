К 15 мая Министерство обороны РФ будет готово предоставить для лечения от коронавируса 7,5 тысячи оборудованных мест. Восстановить здоровье пациентам помогу 5,2 тысячи военных медиков. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что сейчас по поручению президента РФ идет строительство 16 многофункциональных медицинских центров, два из которых, в Нижнем Новгороде и Одинцове, уже сданы. Три госпиталя появятся в Южном военном округе. Медцентр в Ростове-на-Дону сможет принять 160 больных, в Волгограде - 100, еще 60 - в Севастополе. На какой стадии находится строительство?

В Севастополе инфекционный центр строится на территории 1472-го военно-морского клинического госпиталя Черноморского флота в районе бухты Омега. Здесь на площади 3200 квадратных метров появится двухэтажное здание, рассчитанное на 60 пациентов. Объект возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ и инженерных подразделений Черноморского флота. Работы начались 23 марта. Однако уже в процессе строительства будущий медцентр превратился в обсерватор.

Чтобы уложиться в сроки, к работам привлекли около 700 строителей. Из них 200 человек - местные жители, а остальные - вахтовики, приехавшие из других регионов, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. У них-то и был выявлен коронавирус: COVID-19 диагностирован у трех рабочих, которые проживали в хостеле в одной комнате. Чтобы не останавливать строительство, с 25 апреля стройплощадку пришлось перевести в режим обсерватора. На территории военно-морского госпиталя ЧФ был развернут палаточный лагерь, куда переселили всех рабочих.

А тем временем вспышка коронавируса произошла среди рабочих, трудившихся на военном аэродроме Бельбек. Там заболели уже 38 человек. Стройгородок также перевели в режим обсерватора, а инфицированных направили в 1472-й военно-морской клинический госпиталь и в одну из больниц города.

В бюджете Севастополя на борьбу с коронавирусом зарезервировано 803 миллиона рублей. Для лечения COVID-19 перепрофилировано два медучреждения, инфекционная больница и горбольница № 9 в Балаклаве. Они вмещают 465 пациентов. Как сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин, инфекционная больница уже располагает 49 аппаратами ИВЛ и 150 койками, подключенными к кислороду. В?начале пандемии в медучреждении было лишь два ИВЛ и шесть точек с кислородом. Переоборудование продолжается. В частности, для диагностики коронавируса закуплен компьютерный томограф стоимостью 42,3 миллиона рублей, еще 14,5 миллиона направлено на капитальный ремонт помещения для этого аппарата.

В мае откроется дополнительный модульный корпус инфекционной больницы. В нем 21 двухместный бокс. Каждую койку обеспечат подачей кислорода и аппаратом ИВЛ.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения, на переоборудование медицинских учреждений Севастополя направлено 187 миллионов рублей из федерального бюджета и 308 миллионов - из регионального. На эти средства закуплены аппараты ЭКМО и ИВЛ, компьютерный томограф, средства индивидуальной защиты для медработников, в том числе противочумные костюмы. Кроме этого, 19 миллионов рублей из резервного фонда Севастополя выделено на организацию обсерватора в пансионате "Изумруд".

В Ростове-на-Дону возведение двухэтажного корпуса многофункционального медицинского центра Минобороны России уже практически завершено. Чуть более месяца потребовалось, чтобы залить фундамент, смонтировать сотни тонн металлоконструкций каркаса и установить сэндвич-панели. Отдельно монтировали вентиляционные системы и инженерные коммуникации. Работы на стройплощадке велись круглосуточно в три смены, даже ночью при свете прожекторов и осветительных мачт. На объекте трудились более тысячи человек и 25 единиц техники.

В госпитале оборудованы инфекционные одно- и двухместные боксы для размещения пациентов. Отделение реанимации и интенсивной терапии рассчитано на 15 инфекционных боксов. Каждый оснащен аппаратом ИВЛ, мониторами состояния пациентов, системой видеонаблюдения, всем комплексом лечебного и вспомогательного оборудования. В лечебном отделении центра будет десять одноместных боксов с необходимым оборудованием - для интенсивной терапии с возможностью проведения искусственной вентиляции легких. Здесь установят 21 аппарат ИВЛ.

"Утвержден штат медицинского центра - 187 человек, специалисты проходят дополнительную подготовку на базе военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге", - сообщил начальник окружного военного госпиталя Валерий Кокоев.

Кроме того, в Ростовской области на дооснащение медицинских учреждений региона из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей. Деньги пойдут на подготовку еще 1090 мест в 13 муниципалитетах области. В Ростове-на-Дону лечить пациентов с коронавирусной инфекцией будут на базе нескольких больниц.

В Волгограде многофункциональный медицинский центр, возведенный на базе военного госпиталя, уже сдали в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Военные построили корпус быстро, используя металлоконструкции и сэндвич-панели. Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, 800 рабочих трудились в три смены. Штат госпиталя укомплектован.

Региональная власть тоже занялась организацией сети инфекционных госпиталей. До конца мая в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке и Урюпинске должны переоборудовать 24 больницы на четыре тысячи коек. 17 госпиталей уже готовы принять пациентов. По информации областного комитета здравоохранения, для оказания помощи больным подготовили кислородные концентраторы. При необходимости коечный фонд в каждом отделении может быть увеличен. Алгоритм действий персонал отрабатывает в ходе тренировок. 17 тысяч медработников области прошли специальное обучение.