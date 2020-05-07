На Дону обнаружили обломки бронепоезда времен Великой Отечественной

Под Таганрогом нашли обломки бронепоезда времен Великой Отечественной войны. Поисковики выяснили судьбу боевой машины под номером 45. Она принадлежала восьмому отдельному дивизиону советских войск.

Осенью 1941 года после захвата Донбасса фашистские войска двинулись на Ростов и дошли до Таганрога. На подступах к городу шли ожесточенные бои. Экипаж бронепоезда № 45 был одним из тех, кто прикрывал отход наших воинских подразделений, сдерживая вражеский натиск.

Машина была подорвана во время авиационного удара в октябре сорок первого, но ее экипажу удалось спастись. Также было спасено и боевое знамя армейского подразделения. Бойцы продолжили службу на другом бронепоезде уже в Краснодарском крае и впоследствии участвовали в битве за Кавказ. Война для них завершилась в Польше.

От бронепоезда сохранились элементы бронеплощадки, верхняя часть зенитной башни и обшивка. О том, как мужественно сражался личный состав боевой машины, говорят следы от многочисленных осколков на железе. Поисковики смогли извлечь находку из земли, а безопасность работ обеспечили железнодорожники.

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