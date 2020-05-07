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07.05.2020 14:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Дону обнаружили обломки бронепоезда времен Великой Отечественной

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)
Фото: Пресс-служба СКЖД Фото: Пресс-служба СКЖД
Фото: Пресс-служба СКЖД

Под Таганрогом нашли обломки бронепоезда времен Великой Отечественной войны. Поисковики выяснили судьбу боевой машины под номером 45. Она принадлежала восьмому отдельному дивизиону советских войск.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
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Осенью 1941 года после захвата Донбасса фашистские войска двинулись на Ростов и дошли до Таганрога. На подступах к городу шли ожесточенные бои. Экипаж бронепоезда № 45 был одним из тех, кто прикрывал отход наших воинских подразделений, сдерживая вражеский натиск.

Машина была подорвана во время авиационного удара в октябре сорок первого, но ее экипажу удалось спастись. Также было спасено и боевое знамя армейского подразделения. Бойцы продолжили службу на другом бронепоезде уже в Краснодарском крае и впоследствии участвовали в битве за Кавказ. Война для них завершилась в Польше.

От бронепоезда сохранились элементы бронеплощадки, верхняя часть зенитной башни и обшивка. О том, как мужественно сражался личный состав боевой машины, говорят следы от многочисленных осколков на железе. Поисковики смогли извлечь находку из земли, а безопасность работ обеспечили железнодорожники.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

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