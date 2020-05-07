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07.05.2020 21:36
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Дону школьники установили имена погибших в 1942 году красноармейцев

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области школьники из поискового казачьего отряда "Долг" смогли установить имена погибших в Великую Отечественную войну семерых красноармейцев.

Поисковая работа по восстановлению исторической справедливости велась семь лет. Имена солдат выбиты на мемориальной плите братской могилы.

Фото: ПО "Миус-Фронт"
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- По воспоминаниям местных жителей - 15 июля 1942 года немцы бомбили железнодорожную станцию Гуково с особым усердием. Самолеты шли строем в 24 машины. Под удар попала стоявшая на путях санитарная летучка № 990. Семь человек погибли. После налета их схоронили на улице Первомайской - в огороде местной жительницы Галины Романенко, - рассказала "РГ" инициатор поисковой работы Марина Короткова.

До 1996 года за могилой красноармейцев ухаживали жители дома на улице Первомайской. Потом останки солдат торжественно перезахоронили в братской могиле у монумента "Ратной Славы". Однако их имена были неизвестны. В 2013-м начались поиски. Школьники записали воспоминания горожан и проверили сотни документов в архивах. В результате семилетних поисков из небытия удалось вернуть имена защитников Родины.

Вечный покой в Гуково обрели: 19-летний москвич Александр Павлов, 39-летний Иван Цепов (Цопов), крымский татарин Абдул Рефа, лейтенант из Ростова-на-Дону Алексей Калашников, кубанец Евгений Гулькин, уроженец Казахстана Итолган Курмангазиев и машинист санитарного поезда Иван Янченко из города Гуково.

- Пытаемся найти родных погибших красноармейцев, но нам приходят ответы: адресаты выбыли или не установлены. Однако мы не теряем надежды, - сказала Марина Короткова.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область 75-летие Победы

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