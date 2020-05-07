Педиатр рассказала о последствиях самоизоляции для детей

Длительная домашняя самоизоляция приводит к гиподинамии и росту бытового травматизма у детей. Еще одна опасность подстерегает семьи при резком выходе из режима ограничений. Об этом сообщила доцент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней Медицинской академии Крымского федерального университета Ольга Лебедева.

- Посещения врачей-педиатров в период самоизоляции сократились, а вот врачи-ортопеды и травматологи по-прежнему загружены в полном объеме, - отметила она. - Родители обращаются с ушибами и вывихами, а также с другими видами бытовых травм детей. Длительное пребывание детей в домашних условиях требует бдительности и постоянного контроля со стороны родителей.

Кроме того, вынужденный режим самоизоляции в ограниченном пространстве провоцирует рост гиподинамии у детей.

- Врачи постоянно бьют тревогу о снижении двигательной активности у детей, а сегодня - это основное, что беспокоит и родителей, и педиатров, - говорит Ольга Лебедева. - Родители малышей, дети старшего возраста должны препятствовать нарастанию гиподинамии. А если учитывать высокий уровень увлеченности детей гаджетами плюс дистанционное обучение, то перспектива неутешительна. Врачей-педиатров волнует, как отразится резкое вынужденное снижение активности детей на их здоровье в перспективе.

По мнению Лебедевой, резкое снижение активности, а потом ее неизбежный резкий всплеск станет стрессом для детских организмов.

- Когда режим гиподинамии закончится, и дети вернутся к прежнему уровню физической нагрузки, она будет им уже не по плечу из-за детренированности, - отметила Лебедева. - Врачи предостерегают тренеров и родителей: возврат к прежним нагрузкам, в том числе спортивным, должен быть постепенным. А для поддержания физической формы ребенка рекомендуется регулярно заниматься физкультурой дома.

Также поддержать здоровье всех членов семьи поможет постоянное проветривание помещений, которое не только увеличивает содержание кислорода, но и профилактирует аллергии. А вот употребление в пищу всевозможных сладостей надо ограничить.