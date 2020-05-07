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07.05.2020 10:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С 12 мая в Крыму введут обязательный масочный режим

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

С 12 мая в Республике Крым при посещении всех общественных мест обязательным для всех граждан становится ношение медицинских масок. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- С 12 мая масочный режим обязателен в общественных местах, - подчеркнул Аксенов. - Это не значит, что их нужно носить повсеместно. Но в магазине, в общественном транспорте, других местах, где бывает большое скопление людей, их носить необходимо.

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Глава Крыма также обратил внимание, что маски могут быть как заводского производства, так и сшитые гражданами самостоятельно или в мастерских. Ограничений в этом плане не предусматривается.

Соблюдение масочного режима необходимо в связи с тем, что около 50 процентов носителей коронавируса не имеют симптомов заболевания. Люди не подозревают о болезни, в то же время являясь носителями инфекции и заражая окружающих.

Всего по данным Минздрава Крыма в республике сегодня лабораторно подтверждено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них восемь человек выявлены за последние сутки. 41 человек выздоровели и выписаны из больниц. 118 человек продолжают лечение. В Сакском районе подтвержден первый случай смерти от коронавирусной инфекции.

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